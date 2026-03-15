Sci di fondo: l’Italia chiude con il bronzo di Romele nella giornata conclusiva

Giornata di 20 km individuali per l’ultimo scorcio di gare nello sci di fondo al Lago di Tesero per quanto riguarda le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A chiudere il cerchio ci pensa anche un pezzo d’Italia, visto il bronzo nella 20 km uomini sitting di Giuseppe Romele (LW11.5), ottenuto in 53’17″1 (sul tempo reale di 55’30″3) dietro al russo Ivan Golubkov (LW11.5, 51’55”) e al cinese Zhongwu Mao (LW11, a 50″8).

Nella corrispondente prova femminile, è la sudcoreana Yunji Kim (LW10.5) che va a vincere la medaglia d’oro in 58’23″3 davanti alla tedesca Anja Wicker (LW10) con un vantaggio di 54″1 e alla leggenda americana Oksana Masters (LW12), che pur a 1’11″2 arriva a quota 25 medaglie paralimpiche in carriera tra estate e inverno. Il senso, insomma, di una storia difficilmente ripetibile.

Nella competizione femminile a tecnica libera in piedi, invece, oro all’americana Sydney Peterson (LW9), che con 47’25″8 si pone davanti alla norvegese Vilde Nilsen (LW4, +1’13″8) e all’ucraina Oleksandra Kononova (LW8, +1’17″6). In campo maschile, invece, tripletta cinese con il 41’15″2 di Chenyang Wang (LW5/7) che vale un vantaggio di 1’13″2 al traguardo su Lingxin Huang (LW5/7) e di 1’46″7 su Xiaobin Liu (LW5/7).

Si entra poi nel novero delle gare per ipovedenti. In quella femminile il tempo vincente è quello della russa Anastasiia Bagiian (NS1, guida Sergei Siniakin), che in 43’59″1 precede la ceca Simona Bubenickova (NS1, guida David Srutek) di 3’28″1 e la cinese Yue Wang (NS2, guida Guoming Chen) di 4’59″6. Tra gli uomini, invece, prevale l’americano Jake Adicoff (NS3, guida Peter Wolter) per 7″2 sull’ucraino Oleksandr Kazik (NS1, guida Serhii Kucheriavyi) e per 1’04″5 sul francese Anthony Chalencon (NS1, guida Florian Michelon).