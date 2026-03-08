Sci di fondo: Klaebo show anche a Lahti nella 10 km, è tris azzurro nei dieci

Ennesimo show di Johannes Hoesflot Klaebo nella 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli di Lahti, in Finlandia. Il fenomeno norvegese fa 111: tante sono le sue vittorie in Coppa del Mondo, di cui 11 più il Tour de Ski solo in quest’annata che lo vede padrone senza possibilità di smentita alcuna. 23’22″6 il tempo in una gara che lo vede mettere insieme le sue solite ottime cose lungo il percorso, affrontato senza forzare, ma con giudizio.

Alle sue spalle, con un ritardo di 22″1, il connazionale Martin Loewstroem Nyenget, che conferma come questa per lui sia un’ottima stagione. Anzi, stellare, se non fosse che di stellare ce n’è anche e soprattutto un altro che ha cancellato praticamente tutti i nomi dal libro dei record. Terzo il russo in quota neutrale Savelii Korostelev, che esagera nella prima parte, chiude a 33″9 e quasi perde il podio, con i finlandesi Arsi Ruuskanen e Iivo Niskanen rispettivamente a 40″9 e 43″8.

Ottimi segnali dagli italiani: ce ne sono tre nei 10, con Elia Barp sesto a 46″8, Federico Pellegrino settimo a 52″4 (una delle migliori performance della carriera in classico, utilissima per il terzo posto in Coppa del Mondo) e Davide Graz nono a 53″9. In top ten anche il finlandese Ville Ahonen, ottavo a 53″4, e il norvegese Mattis Stenshagen, decimo a 55″2.

Buona anche la prova di Martino Carollo, 18° a 1’07″3, e anche per Simone Daprà, 22° a 1’15″9. Gara fondamentalmente di allenamento per Simone Mocellini, che uomo da gare distance non è: finisce 69° a 2’14″3.