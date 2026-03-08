Sci di fondo: Frida Karlsson rimonta Svahn e vince a Lahti, buona Ganz

Finisce con la vittoria di Frida Karlsson, la seconda in stagione (e, come la precedente, in Finlandia) la 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli di Lahti. Per la svedese un successo acquisito in rimonta col passare dei minuti (e del percorso), con il tempo di 25’57″6 a certificarne un successo che la tiene in corsa almeno per il podio della classifica di Coppa del Mondo distance.

Subisce la rimonta Linn Svahn, in una versione peraltro davvero poco attesa visto che regge molto bene per tutti i 10 km fino alla chiusura. Anzi, guida per oltre metà gara, poi deve cedere 4″1 rispetto alla connazionale. Terzo posto, con Coppa del Mondo assoluta sempre più vicina, per Jessie Diggins: l’americana chiude a 6″2 ed è sempre più prossima a prendersi la Sfera di Cristallo proprio nel momento del passo d’addio.

Quarta posizione per Dariya Nepryaeva, russa che gareggia in quota neutrale e che finisce a 16″5 davanti alla norvegese Heidi Weng, distante in questo senso mezzo secondo. Svedesi che inizialmente minacciano il poker, poi scendono un po’, ma in ogni caso restano il sesto posto di Jonna Sundling a 19″1 e il settimo posto di Moa Ilar a 24″9. Ottave con lo stesso tempo, a 29″3, le finlandesi Johanna Matintalo e Jasmi Joensuu, mentre chiude decima l’austriaca Teresa Stadlober a 36″2.

Capitolo italiane: valido 16° posto per Caterina Ganz che chiude a 46″2, ed era anche quella che più aveva da chiedere a questa gara. Così le altre: 49a e 50a Nicole Monsorno e Federica Cassol, rispettivamente a 2’08″5 e 2’08″8, e 53a Iris de Martin Pinter a 2’16″6.