Sci di fondo, Heidi Weng brucia Jessie Diggins nella 20 km skiathlon di Falun. A punti Ganz e Monsorno

Nella 20 km skiathlon (10 km in classico e 10 km in skating) femminile di Falun, in Svezia, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, la norvegese Heidi Weng si impone in volata sulla statunitense Jessie Diggins e sulla padrona di casa Frida Karlsson. In casa Italia vanno a punti Caterina Ganz, 38ma, e Nicole Monsorno, 39ma.

Nella prima parte di gara, in tecnica classica, la selezione è prevalentemente da dietro, e purtroppo le due italiane al via pagano subito dazio, con l’accelerazione in vista del traguardo intermedio con punti bonus di Coppa del Mondo, posto dopo 5.4 km, vinto dalla statunitense Jessie Diggins, che esce da questa gara col pettorale giallo ulteriormente consolidato.

Al termine della prima frazione il gruppo di testa è composto da una decina di atlete, ma nessuna è ancora intenzionata a rompere gli indugi: anche al secondo traguardo intermedio, posto dopo 14 km, ad approfittarne è Jessie Diggins, che si aggiudica altri 15 punti per la classifica generale.

Il ritmo sale vertiginosamente dopo i tre quarti di gara, ed il plotoncino di testa va in frantumi: si avvantaggiano in tre e con Diggins restano davanti la norvegese Heidi Weng e la padrona di casa svedese Frida Karlsson, mentre la rivale diretta della statunitense per la generale, l’altra svedese Moa Ilar, paga dazio e perde terreno (alla fine sarà ottava).

Il rettilineo finale è una magnifica volata a tre: a spuntarla è la norvegese Heidi Weng, che si impone in 54’42″8, bruciando per un solo decimo la statunitense Jessie Diggins, che ormai ipoteca sia la classifica generale che la graduatoria distance, mentre completa il podio a 0″9 la svedese Frida Karlsson, terza.

Gara incolore per le due azzurre al via, sempre nelle retrovie: Caterina Ganz si classifica 38ma a 4’34″0, proprio davanti a Nicole Monsorno, 39ma, dalla quale non ci si poteva aspettare molto di più, avendo caratteristiche da sprinter, che chiude con un gap di 5’58″4.