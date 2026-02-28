Sci di fondo, quattro azzurri superano le qualificazioni nella sprint tl di Falun. Fuori entrambe le italiane

Si sono disputate le qualificazioni della sprint in tecnica libera di Falun, in Svezia, sede dell’ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: degli otto azzurri al via, in quattro passano ai quarti, tutti nel settore maschile, ovvero Federico Pellegrino, Davide Graz, Simone Mocellini e Martino Carollo. Eliminati, invece, Michael Hellweger, Elia Barp, e, nel settore femminile Nicole Monsorno, Caterina Ganz.

Nelle qualificazioni maschili sugli 1.4 km della pista svedese il miglior tempo è del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che chiude in 2’33″90 e rifila 2″58 al transalpino Lucas Chanavat, secondo in 2’36″48, e 2″77 all’azzurro Federico Pellegrino, terzo in 2’36″67. Passano il turno anche Davide Graz, sesto in 2’39″01, a 5″11, Simone Mocellini, 14° in 2’39″89, a 5″99, e Martino Carollo, 18° in 2’40″28, a 6″38. Eliminati, ma vanno a punti, Michael Hellweger, 37° in 2’42″70, a 8″80, ed Elia Barp, 39° in 2’43″00, a 9″10.

Nelle qualificazioni femminili il miglior tempo è della svedese Linn Svahn, che domina in 2’54″36, davanti all’elvetica Nadine Faehndrich, seconda in 2’59″01, a 4″65, e l’altra svedese Johanna Hagstroem, terza in 3’00″70, a 6″34. Eliminate entrambe le azzurre al via, le quali comunque vanno a punti: Nicole Monsorno termina 37ma in 3’10″18, a 15″82, mentre Caterina Ganz chiude 43ma in 3’11″03, a 16″67.