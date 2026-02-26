Sci di fondo, il weekend di Falun non è solo Coppa del Mondo. È anche l’anticipo dei Mondiali 2027

Riparte dalla Svezia, la Coppa del Mondo di sci di fondo. Il primo appuntamento agonistico dopo i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 sarà il trait d’union tra passato (recentissimo) e futuro (prossimo). Difatti, nel fine settimana a cavallo tra febbraio e marzo, si gareggerà a Falun, località che sarà teatro della prossima edizione dei Mondiali.

Le medaglie iridate 2027 saranno conferite proprio sulle nevi svedesi, peraltro già palcoscenico della prestigiosa manifestazione nel 1954, 1974, 1993 e 2015. Due le competizioni in programma in questo 2026. Una sprint a skating (sabato) e uno skiathlon (domenica). D’altronde, non c’è necessità di scoprire alcunché, il contesto è ben conosciuto da atleti e tecnici.

Sono parecchie le soddisfazioni raccolte dall’Italia nelle 81 gare individuali maschili di primo livello disputatesi fra il 1954 e il 2025. Gli azzurri hanno difatti raggiunto la doppia cifra in termini di piazzamenti sul podio, conseguendo però una sola vittoria. Questa porta la firma di Federico Pellegrino ed è arrivata nel 2017 nella prediletta sprint a skating.

FALUN MASCHILE – TUTTI I PODI ITALIANI

1993 {WCH} – 3° FAUNER Silvio (Inseguimento 15 km TL)

1995 – 2° FAUNER Silvio (30 km TC)

1996 – 2° VALBUSA Fulvio (Inseguimento 15 km TC)

2000 – 3° PILLER COTTRER Pietro (15 km TL)

2004 – 2° PILLER COTTRER Pietro (Skiathlon)

2011 – 2° DI CENTA Giorgio (Skiathlon)

2012 – 3° CLARA Roland (15 km TL, Pursuit time)

2016 – 2° DE FABIANI Francesco (15 km mass start TL)

2017 – 1° PELLEGRINO Federico (Sprint TL)

2018 – 2° PELLEGRINO Federico (Sprint TL)

2018 – 3° DE FABIANI Francesco (15 km mass sart TC)

2023 – 3° PELLEGRINO Federico (Sprint TL)

FALUN MASCHILE – I RISULTATI DEL 2025

Sprint TC

1) Klæbo – 2) Valnes – 3) Vike

10 km TC Interval Start

1) Niskanen – 2) Klæbo – 3) Valnes

20 km TL Mass Start

1) Golberg – 2) Schumacher – 3) Amundsen

FALUN MASCHILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

Sprint TL (Tutti i precedenti)

2017 : 1) Pellegrino – 2) Iversen – 3) Skar

2018 : 1) Klæbo – 2) Pellegrino – 3) Chanavat

2019 : 1) Klæbo – 2) Iversen – 3) Skar

2023 : 1) Klæbo – 2) Valnes – 3) Pellegrino

Skiathlon (Tutti i precedenti sui 20 km)

2002 : 1) Alsgaard – 2) Skjeldal – 3) Elofsson

2003 : 1) Fredriksson M. – 2) Estil – 3) Brink

2006 : 1) Northug P. – 2) Angerer – 3) Teichmann

2009 : 1) Cologna – 2) Hellner – 3) Angerer

2010 : 1) Northug P. – 2) Angerer – 3) Bauer

2011 : 1) Northug P. – 2) Di Centa – 3) Rickardsson