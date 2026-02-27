Sci di fondo, la Coppa del Mondo riparte da Falun e (ri)scopre le nevi che saranno iridate nel 2027

Ricomincia dalla Scandinavia, il massimo circuito dello sci di fondo. Archiviati i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, sarà Falun a segnare la ripresa della Coppa del Mondo, dando il via a un intenso mese di marzo. Difatti, sono in programma la bellezza di cinque tappe da qui alla fine della stagione 2025-26.

Falun, tuttavia, è un ponte in vista del 2026-27, perchè proprio qui saranno assegnate le medaglie iridate del prossimo anno. I Mondiali del 2027 saranno i quinti a essere organizzati dalla località svedese, che li ha già organizzati 1954, 1974, 1993 e 2015. Due le gare in programma in questo 2026. Una sprint a skating (sabato) e uno skiathlon (domenica).

Notevoli i risultati conseguiti dall’Italia femminile nell’arco delle 80 gare individuali di primo livello tenutesi fra il 1954 e il 2025. L’elenco dei podi e delle vittorie, divisi per atleta, testimonia uno splendido rapporto fra le azzurre del passato e le nevi svedesi.

FALUN FEMMINILE – TUTTI I PODI ITALIANI

DI CENTA MANUELA

1) Terzo posto nella 15 km TL del marzo 1989

2) Argento nella 30 km TL dei Mondiali 1993

3) Vittoria nella 10 km TL del marzo 1994

4) Vittoria nella 15 km TL del marzo 1996

BELMONDO STEFANIA

1) Oro nella 10 km TL a inseguimento dei Mondiali 1993

2) Oro nella 30 km TL dei Mondiali 1993

3) Secondo posto nella 5 km TL del marzo 1997

4) Secondo posto nella 5 km TL del marzo 1998

5) Secondo posto nella 10 km TL del marzo 2000

6) Vittoria nello Skiathlon del marzo 2002

PARUZZI Gabriella

1) Terzo posto nello Skiathlon del marzo 2002

2) Secondo posto nello Skiathlon del gennaio 2004

FOLLIS Arianna

1) Vittoria sul tempo dell’inseguimento 10 km TL del marzo 2011

FALUN FEMMINILE – I RISULTATI DEL 2025

Sprint TC

1) Svahn – 2) Fähndrich – 3) Skistad

10 km TC Interval Start

1) Andersson – 2) Weng H. – 3) Carl

20 km TL Mass Start

1) Diggins – 2) Weng H. – 3) Andersson

FALUN FEMMINILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

Sprint TL (Tutti i precedenti)

2017 : 1) Nilsson – 2) Falla – 3) Weng H.

2018 : 1) Falk – 2) Sundling – 3) Bjørgen

2019 : 1) Nilsson – 2) Falla – 3) Dahlqvist

2023 : 1) Skistad – 2) Sundling – 3) Dahlqvist

Skiathlon (Ultimi 20 anni)

2006 : 1) Sachenbacher – 2) Neumannova – 3) Scott

2007 : 1) Bjørgen – 2) Neumannova – 3) Johaug

2008 : 1) Alsgaard – 2) Skjeldal – 3) Elofsson

2009 : 1) Jacobsen – 2) Bjørgen – 3) Saarinen

2010 : 1) Bjørgen – 2) Steira – 3) Johaug

2011 : 1) Bjørgen – 2) Kowalczyk – 3) Johaug

2014 : 1) Johaug – 2) Bjørgen – 3) Niskanen

2015 {WCH} : 1) Johaug – 2) Jacobsen – 3) Kalla