Sci di fondo, successo casalingo per Linn Svahn nella sprint tl di Falun

Vince davanti al pubblico di casa la svedese Linn Svahn, che conquista il successo nella sprint femminile in tecnica libera di Falun, sede dell’ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: bruciata all’arrivo la norvegese Kristine Stavaas Skistad, mentre completa il podio l’elvetica Nadine Faehndrich. Nessuna delle azzurre aveva superato le qualificazioni del mattino.

La finale femminile premia la padrona di casa Linn Svahn, autentica dominatrice, avendo vinto le qualificazioni e tutti i turni, chiudendo l’ultimo atto in 2’56″75, davanti a Kristine Stavaas Skistad, che dopo il 13° posto del mattino, conclude tutti i turni ad eliminazione diretta alle spalle della svedese, avvicinandosi sempre un po’, e dopo aver terminato i quarti a 0″62 e le semifinali a 0″33, nell’ultimo atto si ferma a 0″29 da Svahn.

Molto più staccate le altre avversarie: completa il podio Nadine Faehndrich, terza in 3’00″48, a 3″73. La svizzera brucia all’arrivo la tedesca Coletta Rydzek, quarta in 3’00″57, a 3″82. Attardate le altre due svedesi giunte all’ultimo atto: Maja Dahlqvist conserva il pettorale rosso di leader di specialità col quinto posto in 3’04″69, a 7″94, mentre Johanna Hagstroem chiude sesta in 3’08″13, a 11″38.

In classifica generale, invece, resta ampiamente in testa la statunitense Jessie Diggins, uscita ai quarti di finale e classificatasi 17ma: la più immediata inseguitrice, infatti, la svedese Moa Ilar, non coglie l’occasione per rosicchiare terreno ed esce in semifinale, terminando 11ma.