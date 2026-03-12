Sci di fondoSport Invernali
Sci di fondo, Federico Pellegrino eliminato nelle qualificazioni della sprint tc di Drammen. Klaebo vince anche la Coppa di specialità
La decima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo si apre con le qualificazioni della sprint in tecnica classica di Drammen, in Norvegia: sette italiani su nove approdano ai quarti, ma ad essere eliminato tra gli uomini è Federico Pellegrino, mentre tra le donne resta fuori dalle migliori 30 Caterina Ganz. Il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo conquista aritmeticamente la Coppa del Mondo sprint.
Johannes Hoesflot Klaebo, dopo aver vinto aritmeticamente già a Lahti la Coppa del Mondo generale, conquista anche la classifica di specialità: gli bastava il quarto posto nelle qualificazioni per certificare il successo, ma il norvegese fa segnare il miglior tempo in 2’24″88, andando a precedere lo statunitense Ben Ogden, secondo a 2″59, e lo svedese Alvar Myhlback, terzo a 2″64 a pari merito col migliore degli azzurri, Simone Mocellini. Vanno ai quarti anche Davide Graz, 13° a 4″59, Elia Barp, 23° a 6″46, e Simone Daprà, 26° a 6″82. Eliminato Federico Pellegrino, 60° a 9″91.
Nelle qualificazioni femminili la più veloce è la svedese Linn Svahn, che svetta in 2’41″87, davanti alla connazionale Jonna Sundling, seconda a 2″52, ed alla teutonica Coletta Rydzek, terza a 4″74. In casa Italia passano il turno Federica Cassol, ottava a 7″40, Iris De Martin Pinter, 11ma a 8″33, e Nicole Monsorno, 16ma a 8″85, mentre non ce la fa Caterina Ganz, 34ma a 12″72.