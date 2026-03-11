Sci di fondo, le sprinter norvegesi difenderanno il ‘fortino’ Drammen dall’assalto svedese?

Graditissimo ritorno per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci di fondo. Il 2026 segna il rientro in calendario dell’appuntamento salotto, ovvero la sprint cittadina di Drammen, che si disputerà nella giornata di giovedì 12 marzo. Dunque, ammireremo nuovamente le atlete sfrecciare fra le gremite vie della città situata circa 40 km a ovest della capitale Oslo.

Sono poche le competizioni dotate dell’atmosfera festosa di questo appuntamento, nato nel 2003 e da allora quasi sempre parte integrante del calendario del massimo circuito. Quattro le eccezioni. Nel 2009 subì il “rinculo logistico” dei lavori di ammodernamento dell’impianto di Oslo. Nel 2020 la prova fu spostata nella vicina stazione sciistica di Konnerud a causa della mancanza di neve. Nel 2021 non andò in scena per via della stringente legislazione norvegese in termini di prevenzione del Covid-19. Nel 2025 patì il calendario congestionato dai Mondiali di Trondheim.

Va rimarcato come la tecnica usata sia quasi sempre stata quella classica. Nel 2011 si provò a utilizzare lo skating, ma si trattò di un estemporaneo esperimento, rapidamente archiviato. A seguire vengono indicati tutti i podi della sprint-salotto per antonomasia disputata in alternato. Mai un’italiana ha saputo issarsi nelle prime sei posizioni.

SPRINT DRAMMEN (DONNE)

TUTTI I PODI A TECNICA CLASSICA

2003 : 1) Skari – 2) Henkel – 3) Kuitunen

2004 : 1) Bjørgen – 2) Kuitunen – 3) Hietamäki

2005 : 1) Kuitunen – 2) Andersson L. – 3) Dahlberg

2006 : 1) Majdic – 2) Scott – 3) Perdersen

2007 : 1) Kuitunen – 2) Majdic – 3) Saarinen

2008 : 1) Kuitunen – 2) Majdic – 3) Jacobsen

2010 : 1) Bjørgen – 2) Saarinen – 3) Manninen

2012 : 1) Bjørgen – 2) Jacobsen – 3) Kowalczyk

2013 : 1) Kowalczyk – 2) Weng H. – 3) Østberg

2014 : 1) Falla – 2) Bjørgen – 3) Nilsson

2015 : 1) Falla – 2) Weng H. – 3) Bjørgen

2016 : 1) Falla – 2) Østberg – 3) Matveeva

2017 : 1) Nilsson – 2) Pärmäkoski – 3) Falk

2018 : 1) Falla – 2) Nilsson – 3) Diggins

2019 : 1) Falla – 2) Jacobsen – 3) Nepryaeva

2022 : 1) Falla – 2) Sundling – 3) Lampic

2023 : 1) Skistad – 2) Sundling – 3) Weng T.U.

2024 : 1) Skistad – 2) Svahn – 3) Brennan