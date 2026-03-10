Sci di fondo: Oksana Masters continua a scrivere la propria leggenda alle Paralimpiadi

Si è chiusa la giornata d’apertura delle gare di sci di fondo al Lago di Tesero per quel che riguarda l’edizione 2026 delle Paralimpiadi di Milano Cortina. Sei le gare disputate, tutte appartenenti alla categoria delle sprint, e ognuna, come vedremo, con i propri risvolti da rimarcare. Innanzitutto, va detto che per l’Italia non si è avuta nessuna medaglia, in un contesto che però non aveva molto di favorevole per gli azzurri.

Partiamo dalla sprint donne sitting, il terreno di dominio di Oksana Masters. La leggenda americana di origini ucraine conquista la sua decima medaglia nello sci di fondo, la quarta d’oro nella disciplina, la settima d’oro e la sedicesima in assoluto alle Paralimpiadi Invernali. Ricomprendendo anche le Paralimpiadi estive, il conto delle medaglie sale a 21 e quello degli ori a 11, per un arco di tempo che va da Londra 2012 fino a oggi. Masters, classe sportiva LW12 nella fattispecie, vince in 3’07″1. Al secondo posto la sudcoreana Yunji Kim (LW10.5) in 3’10″1, al terso la cinese Shiyu Wang (LW12) in 3’17″9. Nessuna italiana al via.

Nella sprint uomini sitting, invece, a portare a casa l’oro è il cinese Zixu Liu, al primo alloro in assoluto nello sci di fondo dopo i quattro in due Paralimpiadi ottenuti nel biathlon. Per lui (LW12) tempo di 2’28″9 davanti al brasiliano Cristian Ribera Westemaier (LW11) a 7 decimi e al kazako Yerbol Khamitov (LW12) a un secondo netto. Tutti fuori in qualificazione gli italiani: Giuseppe Romele (LW11.5) 13° e primo degli esclusi dalle semifinali in 2’18″09, Michele Biglione (LW12) 16° in 2’20″67, Marco Pisani (LW12) 25° in 2’31″77, Giuseppe Spatola (LW12) 34° in 2’43″65.

Nella sprint femminile a tecnica classica in piedi, l’oro se lo prende la norvegese Vilde Nilsen, che mai in tre Paralimpiadi era riuscita a salire sul gradino più alto del podio. Per lei (LW4) tempo di 3’31″3 davanti all’americana Sydney Peterson (LW9) a 4″2 e alla canadese Natalie Wilkie (LW8) a 3’40″2. Nessuna italiana al via.

Nella sprint maschile a tecnica classica in piedi, il primo posto è del bielorusso Raman Svirydzenka (LW4) in 2’35″4, dopo esser stato a 5 centesimi dall’eliminazione in qualificazione. Secondo il tedesco Sebastian Marburger (LW2) con un ritardo di 2″7, terzo il francese Benjamin Daviet a 6″8. Per l’Italia presente il solo Mattia dal Pastro (LW6), fuori in qualificazione con il tempo di 2’58″54.

Nella sprint femminile a tecnica classica per ipovedenti, prima posizione per la russa Anastasiia Bagiian (NS1, guida Sergei Siniakin) in 3’16″1, davanti alla tedesca Linn Kazmaier (NS3, guida Florian Baumann), attardata di 9″2, e alla cinese Jihong Cong (NS3, guida Jiaxuan Liu), che paga 14″1. Retrocessa all’ultimo posto l’altra tedesca Leonie Maria Walter (NS2, guida Christian Krasman. Nessuna italiana al via.

Infine, arriva la quinta medaglia paralimpica (e seconda d’oro) per l’americano Jake Adicoff (NS3, guida Peter Wolter) nella sprint maschile a tecnica classica per ipovedenti: il suo tempo è di 2’44″7, 1″5 migliore di quello del secondo, il cinese Shuang Yu (NS3, guida Jincai Shang). Terzo lo svedese Zebastian Modin (NS1, guida Emil Talsi) a 6″2. Nessun italiano al via.