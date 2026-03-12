Sci di fondoSci NordicoSport in tvSport Invernali
Sci di fondo oggi in tv, Sprint tc Drammen 2026: orario, programma, streaming
Va in scena la sprint a tecnica classica di Drammen oggi dalle 14:00 per la qualificazione e dalle 16:30 per la fase finale. Sprint, quella odierna, che è in programma in una specie di “formato salotto”, quello che è il fattore cittadino regalato da una città norvegese che ha anche i suoi gradi di bellezza.
Tanta Italia, tanta lotta per il terzo posto di Coppa del Mondo per Federico Pellegrino e anche tanto, tantissimo che può ancora accadere in altri lidi, come per esempio quelli legati a un solidissimo Elia Barp. Il contingente azzurro consta di 9 elementi complessivi, tra cui il potenziale uomo da classico, Simone Mocellini. E, per Johannes Hoesflot Klaebo, c’è un inizio di passerella trionfale che lo vedrà essere l’acclamato anche a Oslo. Qui a Drammen, per le donne, si entra invece in un altro tipo di dilemma: riuscirà Jessie Diggins a vincere subito la Coppa del Mondo assoluta o Moa Ilar resisterà un altro po’?
Le sprint di Drammen si disputeranno quest’oggi. Non ci sarà diretta tv, mentre per la diretta streaming si attiveranno RaiPlay Sport 2, Eurosport 1, DAZN (solo fasi finali in questi tre casi), Discovery+ e HBO Max (integrale). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
A CHE ORA LO SCI DI FONDO OGGI
Giovedì 12 marzo
Ore 14:00 Qualificazioni Sprint tc
Ore 16:30 Fasi finali Sprint tc
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DRAMMEN 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Discovery+, HBO Max (integrale), RaiPlay Sport 2, Eurosport 1, DAZN (fasi finali)
Diretta Live testuale: OA Sport
STARTLIST SPRINT TC DRAMMEN
DONNE
1 SCHERZ Magdalena AUT
2 GIMMLER Laura GER
3 FISCHER Lea YC SUI
4 KAHARA Jasmin FIN
5 JANATOVA Katerina YC CZE
6 SKISTAD Kristine Stavaas NOR
7 STENSETH Ane Appelkvist NOR
8 de MARTIN PINTER Iris U23 ITA
9 MYHRE Julie NOR
10 ILAR Moa YC SWE
11 GANZ Caterina ITA
12 SVAHN Linn SWE
13 KREHL Sofie GER
14 RYDZEK Coletta GER
15 SAARI Amanda YC FIN
16 DIGGINS Jessie USA
17 ANDREASSEN Milla Grosberghaugen U23 NOR
18 HAGSTROEM Johanna YC SWE
19 GAL Melissa FRA
20 SUNDLING Jonna SWE
21 AABREKK Ingrid Bergene YC NOR
22 WEBER Anja SUI
23 MONSORNO Nicole YC ITA
24 JOENSUU Jasmi YC FIN
25 CASSOL Federica ITA
26 FAEHNDRICH Nadine SUI
27 MATINTALO Johanna YC FIN
28 DAHLQVIST Maja SWE
29 LUNDGREN Moa SWE
30 MYHRVOLD Mathilde NOR
31 DRIVENES Julie Bjervig NOR
32 NIEMELA Hilla YC FIN
33 SMITH Samantha U23 USA
34 MEIER Alina SUI
35 PULLES Mariel Merlii EST
36 QUINTIN Lena FRA
37 PIERREL Julie FRA
38 ANTOSOVA Barbora CZE
39 WENG Tiril Udnes YC NOR
40 BAKKEMO Hedda YC NOR
41 DYRHOVD Margrete Roessum NOR
42 JORTBERG Lauren USA
43 HAUGEN Helene Ekrheim U23 NOR
44 HENNIG DOTZLER Katharina YC GER
45 HOFFMANN Helen YC GER
46 FUERSTENBERG Theresa GER
47 BRENNAN Rosie USA
48 OLKKONEN Tiia FIN
49 GAILLARD Justine U23 FRA
50 MACKIE Alison U23 CAN
51 JAKLOVA Anna Marie U23 CZE
52 BUCHER Heidi U23 AUT
53 PERRY Leonie U23 FRA
54 ALDER Fabienne U23 SUI
55 BOUFFARD-NESBITT Olivia CAN
56 MANDELJC Anja SLO
57 BIANCO Erin USA
58 WEAVER Katherine CAN
59 VELICER Sophia Tsu TPE
60 DRIVENES Iselin Bjervig U23 NOR
UOMINI
1 KETTERSON Zak USA
2 MOCELLINI Simone YC ITA
3 MRKONJIC Lukas AUT
4 SCHUMACHER Gus YC USA
5 BOURDIN Remi YC FRA
6 LIEKARI Emil FIN
7 PERSSON Jesper SWE
8 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR
9 YOUNG Jack USA
10 CHAPPAZ Jules FRA
11 TUZ Jiri U23 CZE
12 GROND Valerio YC SUI
13 MYHLBACK Alvar U23 SWE
14 GRAHN Anton U23 SWE
15 GRAZ Davide YC ITA
16 NORTHUG Even YC NOR
17 SCHOONMAKER Jc YC USA
18 OGDEN Ben USA
19 PUEYO Jaume ESP
20 CHANAVAT Lucas FRA
21 NAEFF Noe U23 SUI
22 VUORINEN Lauri YC FIN
23 ALDER Roman U23 SUI
24 EVENSEN Ansgar NOR
25 STOELBEN Jan GER
26 RIEBLI Janik YC SUI
27 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR
28 PELLEGRINO Federico ITA
29 CERNY Ondrej CZE
30 HEGGEN Lars U23 NOR
31 MOSER Benjamin YC AUT
32 CLUGNET James GBR
33 BARP Elia ITA
34 NOVAK Michal CZE
35 STERN Nejc U23 SLO
36 SIMENC Miha YC SLO
37 HAARALA Juuso YC FIN
38 NAEFF Isai U23 SUI
39 FOETTINGER Michael AUT
40 JOHANSSON Erik U23 SWE
41 SCHELY Theo FRA
42 MYHRE Simen NOR
43 SOSSAU-DAUBERMANN Anian GER
44 ENGEL Erik AUT
45 BJERTNAES Lars Michael Saab U23 NOR
46 ALGOTSSON Oskar SWE
47 GRATE Marcus SWE
48 SKARI Filip U23 NOR
49 McKEEVER Xavier U23 CAN
50 SELLER Ludek CZE
51 CRV Vili SLO
52 RANTALA Eero U23 FIN
53 SELLES GASCH Bernat U23 ESP
54 GRIMMECKE Jannis GER
55 VIK Lars Young AUS
56 ARNESEN Harald Astrup NOR
57 KILP Marko YC EST
58 AHONEN Ville FIN
59 BURY Kamil POL
60 CYR Antoine CAN
61 HINDS Peter YC SVK
62 KOLLERUD Kristian U23 NOR
63 DAPRA’ Simone ITA
64 RYSSTAD Aron Aakre NOR
65 MASSON Sasha CAN
66 SCHJOELBERG Joergen NOR
67 ROOS Henri EST
68 GROS Anze SLO
69 HINCKFUSS Hugo U23 AUS
70 ESSONNIER Ivan U23 FRA
71 SKENDER Marko CRO
72 HELLMICH Jonas Jan U23 CZE
73 CENEK Jachym SVK
74 SCHWINGHAMER John YC USA
75 WALTHER Jakob YC GER
76 KILDEBO Sebastian Santiago U23 COL
77 de CAMPO Seve AUS
78 ENDRESTAD Sebastian CHI
79 FODSTAD Fredrik COL