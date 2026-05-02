Giro di Turchia 2026, Davide Ballerini ritrova la vittoria nella settima tappa

Sventola la bandiera italiana nella settima tappa del Giro di Turchia e lo fa grazie a Davide Ballerini, che ritrova la vittoria oltre tre anni dopo l’ultimo successo, datato ottobre 2022 alla Coppa Bernocchi. Il corridore della XDS Astana si è imposto in volata sul traguardo Antalya, centrando la sua decima vittoria in carriera tra i professionisti. Il 31enne lombardo è stato bravissimo a destreggiarsi in gruppo e ha battuto allo sprint il polacco Marceli Bogusławski (ATT Investments) ed il belga Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise).

Una tappa caratterizzata dalla fuga dei padroni di casa Talha Tektas (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) e Dogukan Arikan (Spor Toto Cycling Team), del belga Axandre Van Petegem (Tarteletto – Isorex) e dal polacco Piotr Pekala (ATT Investments). Proprio quest’ultimo è riuscito a resistere fino a pochi chilometri dal traguardo, insieme anche al turco Ahmet Orken (Spor Toto Cycling Team), che aveva provato ad uscire dal gruppo.

Le squadre dei velocisti sono sempre rimaste in controllo ed è così poi cominciata la volata. Il migliore come detto è stato Davide Ballerini, bravissimo a trovare lo spunto giusto davanti a Marceli Bogusławski e Tom Crabbe. Quarto posto per il turco Mustafa Taracki, che ha preceduto la coppia della Caja Rural – Seguros RGA, il colombiano Fernando Gaviria e Stefano Oldani. Ottavo chiude Tommaso Nencini (Solution Tech NIPPO Rali) e decimo Marco Manenti (Bardiani CSF 7 Saber).

In classifica generale comanda l’australiano Sebastian Berwick (Caja Rural – Seguros RGA), che precede di cinque secondi il colombiano Ivan Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) e di cinquantanove il belga Kamiel Bonneu (Solution Tech NIPPO Rali).