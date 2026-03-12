Sci di fondo, Ansgar Evensen vince la sprint tc di Drammen. Davide Graz si spinge in semifinale, cade Klaebo

Il norvegese Ansgar Evensen conquista il successo nella decima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: la sprint in tecnica classica di Drammen, in Norvegia, vede il trionfo del padrone di casa, che precede il ceco Jiri Tuz e l’altro norvegese Kristian Kollerud, mentre Johannes Hoesflot Klaebo esce in semifinale a causa di una caduta. In casa Italia si spinge fino al penultimo atto Davide Graz, 10°, mentre si fermano ai quarti Simone Daprà, 18°, Simone Mocellini, 21°, ed Elia Barp, 28°.

In finale si impone il norvegese Ansgar Evensen, che taglia il traguardo in 2’31″24, mentre alle sue spalle è un fotofinish a tre a definire gli altri gradini del podio: secondo il ceco Jiri Tuz a 0″31, terzo l’altro norvegese Kristian Kollerud a 0″35, il quale lascia al quarto posto a 0″43 il connazionale Harald Oestberg Amundsen. Quinta posizione per il transalpino Jules Chappaz, a 0″86, infine cade all’ultima curva, che ha mietuto diverse vittime nel corso della gara, lo svedese Anton Grahn, sesto a 49″41.

In semifinale nella prima serie lo statunitense Ben Ogden cade e tira giù il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che sbatte la nuca. I due non riescono a riprendere la gara: il norvegese in un primo momento resta a terra, ma poi si rialza ed esce dalla pista camminando, seppur sorretto dai sanitari. Nella seconda batteria Davide Graz è sesto e chiude al decimo posto assoluto.

Nei quarti di finale avanza Davide Graz, terzo nella quarta serie e ripescato come lucky loser col miglior tempo, invece escono Simone Daprà, quarto nella terza batteria e 18° complessivo, Simone Mocellini, quinto nella seconda serie dopo essere caduto all’ultima curva quando era in testa, 21° assoluto, ed Elia Barp, sesto nella quinta batteria ed al 28° posto finale.