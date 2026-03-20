Sci alpino, Pirovano a caccia di un sogno. Duello con Aicher, ma la tedesca pensa anche alla generale

Ad una discesa da un sogno. Laura Pirovano si appresta a vivere quella che al momento è sicuramente la giornata più importante della sua carriera. La trentina vuole coronare il sogno di conquistare la sua prima Coppa del Mondo della carriera, cercando di trionfare nella classifica di discesa. I punti di vantaggio sulla rivale diretta Emma Aicher sono ventotto, ma sulla pista di Kvitfjell può davvero succedere di tutto.

Grazie alla straordinaria doppietta sulle nevi di casa in Val di Fassa, Pirovano ha completamente ribaltato la situazione in classifica e si presenta in Norvegia con il pettorale rosso. Alla trentina basterà dunque un secondo posto per essere certa di conquistare la sua prima sfera di cristallo della carriera. Bisogna comunque ricordare che quelle due vittorie sono stati anche i primi podi dell’azzurra in Coppa del Mondo e soprattutto bisognerà capire come Pirovano reggerà la pressione, non essendosi mai trovata in una tale situazione.

Sarà un duello mozzafiato con Emma Aicher, ma la tedesca non si gioca solo la coppa di discesa, ma anche qualcosa di più importante, visto che lotta con Mikaela Shiffrin per conquistare la Coppa del Mondo generale. L’americana non sarà al via domani in discesa e il distacco della tedesca è di 140 punti e dunque proprio la discesa può davvero essere fondamentale per Aicher per ridurre notevolmente il divario, giocandosi poi tutto nelle ultime tre gare.

Non solo Aicher e Pirovano, ma nella battaglia tra le due sono davvero tante le atlete che possono inserirsi. La tedesca Kira Weidle-Winkelmann e l’austriaca Cornelia Huetter, che sono entrambe ancora in corsa per vincere la coppa, visto che la matematica le tiene ancora in gioco, ma devono sperare in una debacle clamorosa da parte sia di Aicher sia di Pirovano.

Oltre a loro attenzione anche all’americana Breezy Johnson, che va ancora a caccia della prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo dopo aver vinto un titolo mondiale ed uno olimpico. Nel finale di stagione è in grande ripresa la svizzera Corinne Suter e poi c’è sempre Sofia Goggia, che finora non è mai andata oltre il terzo posto e che ha bisogno di un bel risultato per avvicinarsi al meglio al superG di domenica, dove sarà lei a lottare per la coppa di specialità.