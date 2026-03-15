Sci alpino, lo slalom dei Mondiali junior va a Giuliano Fux. David Castlunger chiude la top10

Si sono ufficialmente conclusi i Campionati Mondiali Junior 2026 che si sono disputati a Narvik in Norvegia. Oggi, infatti, sulla pista scandinava era in programma lo slalom maschile che ha visto il successo dello svizzero Giuliano Fux, abile a recuperare ben sei posizioni nella seconda manche.

L’elvetico ha impressionato rifilando ben 33 centesimi di distacco al britannico Freddy Carrick-Smith mentre suo fratello Luca, primo a metà gara, è uscito di scena, regalando il successo a Fux. Completa il podio lo statunitense Maximilien Hoder a 45.

Quarta posizione per un altro statunitense, Jevin Palmquist a 59 centesimi, quindi sesta per il suo connazionale Stanley Buzek a 66. Settimo lo svedese Alexander Ax Swartz a 73, mentre è settimo l’austriaco Asaja Sturm a 76. Ottavo lo statunitense John Kerbaugh a 1.15 dopo ben 21 posizioni recuperate nella seconda manche, quindi nono l’austriaco Moritz Zudrell a 1.15 con David Castlunger che chiude la top10 a 1.21.

Si ferma in 17a posizione Jakob Franzelin a 2.09, mentre è 23° Lorenzo Gerosa a 2.75.