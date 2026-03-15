Quando le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2026? Orari, programma, tv: gare spalmate su due settimane

La stagione della Coppa del Mondo di sci alpino è pronta a tuffarsi nell’ultimo impegno. Stiamo parlando, infatti, delle attesissimo Finali che si disputeranno a Lillehammer in Norvegia e andranno ufficialmente a fare calare il sipario su una annata che ci ha regalato grandi emozioni, impreziosita dalla parentesi dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.

Quale sarà il programma delle due settimane sulle nevi scandinave? Si inizierà da giovedì 19 marzo con le prime prove delle discese, che saranno replicate nella giornata successiva, venerdì 20 marzo. Le gare prenderanno il via sabato 21 marzo. Alle ore 10.45 vivremo la discesa maschile, mentre alle ore 12.30 toccherà a quella femminile. Domenica 22 marzo, invece, sarà la volta dei superG. Alle ore 10.45 quello femminile, alle ore 12.30 quello maschile.

A partire da martedì 24 marzo si inizierà con le prove tecniche. Alle ore 09.30 andrà in scena la prima manche del gigante maschile (la seconda alle ore 12.30), mentre alle ore 10.30 toccherà allo slalom femminile (seconda manche alle ore 13.30). Mercoledì 25 marzo vedremo, invece, il gigante femminile alle ore 09.30, con seconda manche alle ore 12.30, mentre alle ore 10.30 sarà la volta della prima manche dello slalom maschile, con la seconda alle ore 13.30.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 oppure RaiSportHD (canale 227 di Sky e 8 del digitale terrestre) in base alla programmazione, in diretta streaming si potranno seguire su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport come sempre vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara. Non ci sarà copertura tv o streaming per le prove delle discese.

PROGRAMMA FINALI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026

Giovedì 19 marzo

Orario da stabilire, prima prova discesa maschile Finali Lillehammer

Orario da stabilire, prima prova discesa femminile Finali Lillehammer

Venerdì 20 marzo

Orario da stabilire, seconda prova discesa maschile Finali Lillehammer

Orario da stabilire, seconda prova discesa femminile Finali Lillehammer

Sabato 21 marzo

Ore 10.45 discesa maschile Finali Lillehammer

Ore 12.30 discesa femminile Finali Lillehammer

Domenica 22 marzo

Ore 10.45 superG femminile Finali Lillehammer

Ore 12.30 superG maschile Finali Lillehammer

Martedì 24 marzo

Ore 09.30 prima manche gigante maschile Finali Lillehammer

Ore 10.30 prima manche slalom femminile Finali Lillehammer

Ore 12.30 seconda manche gigante maschile Finali Lillehammer

Ore 13.30 seconda manche slalom femminile Finali Lillehammer

Mercoledì 25 marzo

Ore 09.30 prima manche gigante femminile Finali Lillehammer

Ore 10.30 prima manche slalom maschile Finali Lillehammer

Ore 12.30 seconda manche gigante femminile Finali Lillehammer

Ore 13.30 seconda manche slalom maschile Finali Lillehammer