Anna Trocker è la nona campionessa del mondo juniores italiana di gigante: quasi tutte hanno avuto una grande carriera

Prosegue la crescita impressionante di Anna Trocker, che si conferma un possibile astro nascente dello sci alpino italiano rendendo ancor più trionfale una stagione meravigliosa. A soli 17 anni, dopo aver debuttato nei mesi scorsi in Coppa del Mondo e ai Giochi Olimpici, si è laureata infatti campionessa mondiale juniores di slalom gigante con una prestazione strepitosa sulla pista norvegese di Narvik.

L’altoatesina classe 2008 ha scavato un solco importante già nella prima manche, accumulando quasi sette decimi di vantaggio sulla seconda in classifica, per poi allungare ulteriormente nella seconda discesa (su una pista ormai molto segnata e disconnessa con il pettorale 30) trionfando con un margine enorme di 1.37 sulla statunitense Elisabeth Bocock.

Trocker diventa così la nona donna italiana della storia a conquistare almeno una medaglia d’oro in questa specialità ai Mondiali juniores, entrando in un club riservato quasi esclusivamente a nomi altisonanti o comunque in grado di avere una carriera di tutto rispetto a livello senior. La sequenza di vittorie azzurre era stata inaugurata infatti nel 1987 da una certa Deborah Compagnoni, che non ha certo bisogno di presentazioni.

Procedendo in ordine cronologico è stato poi il turno nel 1991 di Sabina Panzanini, capace di collezionare nell’arco del suo percorso agonistico tre successi e otto podi nel circuito maggiore, mentre tra il 1996 ed il 1997 si è materializzato un fantastico back-to-back di Karen Putzer seguito nel 1999 da Denise Karbon e nel 2005 da Nadia Fanchini, tutte vincitrici di almeno una gara in Coppa del Mondo. Stesso discorso per Marta Bassino e Laura Pirovano, oro in gigante rispettivamente a Jasna nel 2014 e ad Are nel 2017, mentre un anno fa Giorgia Collomb si impose a Tarvisio prima di vivere una stagione olimpica ben al di sotto delle aspettative.