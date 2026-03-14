Anna Trocker da non credere! Guida la prima manche dello slalom dei Mondiali juniores con un margine folle!

Anna Trocker non vuole fermarsi e, due giorni dopo il trionfo in gigante, domina la prima manche dello slalom speciale valevole per i Campionati Mondiali juniores di sci alpino 2026. Sulla pista norvegese di Narvik la giovane promessa azzurra ha sfruttato alla perfezione il vantaggio di scendere con il pettorale 1, effettuando una discesa solida e costruendo un vantaggio davvero importante in vista della seconda manche.

La diciassettenne altoatesina ha completato la prova con il tempo di 55.71, facendo la differenza soprattutto nella parte bassa del tracciato e garantendosi una posizione di partenza ideale verso la run decisiva, in cui potrà mettere nel mirino una clamorosa doppietta che le consentirebbe di qualificarsi per le Finali di Coppa del Mondo anche tra i pali stretti (ha già conquistato il pass in gigante grazie alla vittoria di giovedì).

Trocker si è imposta nella manche inaugurale dello slalom odierno con un margine di 1.22 su Leonie Raich e 1.29 sull’altra austriaca Valentina Rings-Wanner, mentre l’australiana Phoebe Heaydon si attesta in quarta piazza con un gap di 1.61 dalla vetta. Ritardo superiore ai 2″ per tutte le altre, ma va sottolineata l’uscita di alcune favorite della vigilia tra cui l’azzurra Giorgia Collomb (inforcata dopo aver sciato in linea con la compagna di squadra nel primo settore) e la quotata statunitense Logan Grosdidier. In casa Italia va evidenziato inoltre il decimo posto provvisorio a 3.02 di Tatum Bieler, bronzo l’altro giorno in gigante con una rimonta strepitosa.