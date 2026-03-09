Coppa del Mondo sci alpino Courchevel 2026: programma, orari, tv, streaming. Discesa e 2 superG per gli uomini

La velocità sarà il tema dominante nell’ultima tappa prima del gran finale in programma a Lillehammer dal 19 al 25 marzo. La Coppa del Mondo di sci alpino, con il settore maschile, sceglie Courchevel per un’intensa tre giorni di gare dedicata agli uomini jet. Sono in programma la discesa libera di sabato 14, alle ore 11:00, e i SuperG di venerdì 13 e domenica 15: il primo inizierà alle 11:00 e il secondo alle 10:45.

Marco Odermatt, in Slovenia, non è riuscito a chiudere il discorso relativo alla vittoria del trofeo di gigante; Pinheiro Braathen ha vinto nettamente sulla Podkoren e, approfittando del quinto posto del rivale, ha riaperto i giochi per la vittoria della Coppa di gigante.

L’elvetico ha ormai le mani sui trofei di discesa e SuperG e ha bisogno di pochi punti per chiudere definitivamente i conti con il sigillo della matematica. Il connazionale Franjo von Allmen in discesa, gli austriaci e il nostro Giovanni Franzoni sono i principali candidati per provare ad arginare il fuoriclasse rossocrociato.

L’azzurro anche a Garmisch, con il quarto posto ottenuto in una gara dominata dagli sciatori elvetici, ha ribadito la costanza della sua crescita e lo status di velocista top del panorama internazionale. Lo sciatore bresciano punta a recitare un ruolo da primo attore anche in Francia per poi presentarsi nelle migliori condizioni in Norvegia.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Mercoledì 11 marzo

Orario da stabilire, prima prova discesa maschile Courchevel

Giovedì 12 marzo

Orario da stabilire, seconda prova discesa maschile Courchevel

Venerdì 13 marzo

Ore 11.00 superG maschile Courchevel

Sabato 14 marzo

Ore 11.00 discesa maschile Courchevel

Domenica 15 marzo

Ore 10.45 superG maschile Courchevel

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , RaiSport HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, NOW Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.