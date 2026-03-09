Coppa del Mondo sci alpino Are 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom per le donne

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile affronta l’ultima tappa prima del gran finale e per farlo sceglie una location storica. Le sciatrici tornano in pista ad Are per un fine settimana dedicato alle discipline tecniche. Sono in calendario lo slalom gigante di sabato 14, partenza delle due manche alle 10:00 e alle 13:00, e lo slalom speciale di domenica 15 marzo, le due run scatteranno alle 09:30 e alle 12:30.

L’Italia è reduce dalla trionfale tappa della Val di Fassa: Laura Pirovano con due vittorie consecutive, entrambe di un solo centesimo, ha conquistato la vetta della classifica di specialità e si giocherà la Coppa di discesa all’ultima gara. Elena Curtoni ha vinto il SuperG nel quale Asja Zenere ha trovato il primo podio con il terzo posto.

Sofia Goggia ha perso parte del suo vantaggio nei confronti di Robinson, ma è ancora pienamente padrona del proprio destino. Nelle discipline tecniche l’Italia non nutre ambizioni di successo finale e proverà ad entrare in pista per raggiungere il miglior risultato possibile e magari regalarsi un nuovo sorriso con il primo podio in carriera per Lara Della Mea.

La classifica dello slalom gigante vede Julia Scheib al comando con 560 punti davanti alla svizzera Camille Rast, seconda con 471, e alla svedese Sara Hector, terza a 429. Discorso decisamente diverso per quanto concerne i pali stretti. Shiffrin ha chiuso da tempo il discorso relativo al trofeo di specialità e guida con 780 punti e quasi trecento punti di vantaggio su Rast, seconda a 492.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, NOW Tv, DAZN. OA Sport proporrà la Diretta Live testuale di ogni manche o gara.

