Scherma, i convocati dell’Italia per il Grand Prix di fioretto: si torna in pedana dopo gli stop, 12 azzurri a Lim

Dopo alcune cancellazioni dovute alla complessa situazione geopolitica globale, la grande scherma torna protagonista a livello internazionale con una tappa del Grand Prix di fioretto, che andrà in scena a Lima (Perù) nel weekend del 2o-22 marzo. Il circuito d’elite della specialità sbarcherà in Sudamerica e si disputeranno soltanto le gare individuali a punteggio maggiorato: venerdì e sabato spazio ai turni preliminari, domenica andranno in scena i due tabelloni principali.

L’Italia cercherà di essere protagonista in pedana con ben 24 azzurri, suddivisi equamente tra uomini e donne. I migliori sedici del ranking globale saranno esentati dalle qualificazioni e saranno protagonisti direttamente dei main draw che metteranno in palio il trofeo. Il CT Simone Vanni ha selezionato sul fronte maschile il numero 2 al mondo Guillaume Bianchi, Filippo Macchi (6), Tommaso Marini (8), Giulio Lombardi (18), Davide Filippi (22), Tommaso Martini (25), Alessio Foconi (27), Edoardo Luperi (44), Damiano Di Veroli (59), Lorenzo Nista (75), Damiano Rosatelli (76) e Giuseppe Franzoni (167).

Tra le donne, invece, riflettori puntati su Martina Favaretto (numero 2 del ranking mondiale), Martina Batini (3), Anna Cristino (7), Arianna Errigo (8), Martina Sinigalia (16), Alice Volpi (22), Elena Tangherlini (27), Irene Bertini (37), Carlotta Ferrari (41), Aurora Grandis (44), Margherita Lorenzi (144) e Matilde Molinari (203).