Scherma: altro rinvio. Slitta il Grand Prix di spada a Budapest

L’attuale conflitto in Medio Oriente continua a cambiare il calendario di scherma. Dopo il rinvio delle prove di Fioretto previste a Il Cairo e di sciabola pianificate a Padova, la scorsa settimana la Federazione Internazionale ha disposto lo slittamento anche del Grand Prix di spada, pianificato a Budapest dal 13 al 15 marzo.

“La FIE riconosce pienamente l’impatto che questi rinvii hanno sulle federazioni, sugli atleti, sugli ufficiali di gara, sugli organizzatori e su tutte le persone coinvolte nella preparazione e nello svolgimento delle competizioni – si legge nel comunicato diramato dalla Federazione Internazionale – In conformità con il proprio dovere di agire responsabilmente, il Comitato Esecutivo ha però ritenuto che questa difficile decisione fosse necessaria per garantire, come priorità assoluta, sia la sicurezza della comunità mondiale della scherma sia un accesso equo alle competizioni per tutte le delegazioni”.

Il comunicato prosegue: “Seguendo costantemente l’evoluzione della situazione, la FIE ha avviato contatti con gli organizzatori interessati riguardo a possibili nuove date”. Immaginare una rimodulazione del calendario, almeno allo stato attuale, appare però oltremodo arduo.

Sulla carta i prossimi appuntamenti di scherma saranno la Coppa del Mondo di sciabola a Tashkent (Uzbekistan) e Budapest dal 27 al 29 marzo, quella di spada a Marrakech (26-29 marzo) e quella di Fioretto a Lima (20-22 marzo). Ma vista la tensione, non è difficile immaginarsi ulteriori rinvii.