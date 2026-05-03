Scherma, i fiorettisti trionfano ad Istanbul. Italia dominante, Francia battuta in finale

Dopo la tripletta nella prova individuale di ieri con la vittoria di Filippo Macchi ed il terzo posto di Tommaso Marini e Giuseppe Franzoni, i fiorettisti azzurri completano l’opera e si confermano ancora una volta sul gradino più alto in Coppa del Mondo. Ad Istanbul il quartetto composto da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi ha sconfitto la Francia con il punteggio di 45-29.

Una finale praticamente a senso unico, con gli azzurri che hanno preso subito il largo. Bianchi e Macchi hanno subito dato un +8 di vantaggio all’Italia e da quel momento non c’è stata più sfida. Gli azzurri hanno proseguito a dominare, arrivando sul +13 a tre assalti dalla fine (17-30). Gli ultimi assalti sono stati di pura amministrazione, con l’Italia arrivata facilmente alla quarantacinquesima stoccata.

In semifinale gli azzurri avevano superato il sempre insidioso Hong Kong con il punteggio di 45-38. Gli asiatici si sono poi riscattati nella finale per il terzo posto, andando a battere gli Stati Uniti per 45-40. Gli americani avevano perso in precedenza in semifinale con la Francia sempre con il medesimo punteggio.

Il cammino dell’Italia era cominciato dagli ottavi di finale, saltando i sedicesimi essendo testa di serie numero uno. Il quartetto azzurro ha prima battuto comodamente la Gran Bretagna per 45-31, facendo ancora meglio nei quarti di finale, quando ha superato la Cina con un perentorio 45-26.