Scherma, rinviate le gare di Coppa del Mondo del fine settimana: salta il Trofeo Luxardo a Padova

La FIE, la Federazione Internazionale della Scherma, ha deliberato il rinvio a data da destinarsi di tutte le prove di Coppa del Mondo 2025-2026 previste nel fine settimana, compreso il Trofeo Luxardo di Padova, a causa della situazione mondiale venutasi a creare dopo l’attacco all’Iran di Stati Uniti ed Israele.

Nel comunicato stampa si legge: “Vista l’attuale situazione globale, la relativa incertezza, ed il crescente numero di delegazioni che potrebbero non essere in grado di viaggiare o di rientrare nei propri Paesi a causa di cancellazioni dei voli, il Comitato Esecutivo della FIE ha deciso di rinviare le prove al Cairo (fioretto, 5-8 marzo), Padova (sciabola maschile, 6-8 marzo) ed Atene (sciabola femminile, 6-8 marzo)“.

La sicurezza degli atleti viene prima di tutto: “La decisione, per cause di forza maggiore, è stata adottata al fine di garantire, come priorità assoluta, la sicurezza dell’intera famiglia della scherma e di assicurare che le delegazioni non siano private della partecipazione per ragioni al di fuori del loro controllo. Inoltre, il Comitato Esecutivo della FIE continuerà a monitorare quotidianamente la situazione ed a collaborare con gli organizzatori in merito a possibili nuove date“.