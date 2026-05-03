Scherma
Scherma, le fiorettiste completano il dominio italiano a Istanbul e vincono la gara a squadre
Si completa lo straordinario fine settimana ad Istanbul per il fioretto italiano. Dopo aver dominato entrambe le prove individuali ieri ed il successo di oggi nella prova a squadre maschile, arriva anche quello nella prova femminile. Il quartetto composto da Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini ed Anna Cristino non ha lasciato scampo alle avversarie, portandosi sul gradino più del podio, dopo aver battuto in finale la sorprendente Spagna con il punteggio di 45-27.
Una finale semplicemente dominata dall’Italia. A parte il primo assalto perso da Errigo contro Marino, da quel momento non c’è stata davvero storia, con le azzurre che hanno allungato assalto dopo assalto.
Il cammino delle azzurre era cominciato dagli ottavi di finale con una passeggiata sulla Romania, battuta con un perentorio 45-21. Le azzurre hanno poi sconfitto nei quarti di finale la Cina con il punteggio di 45-28.
Aperta la strada per il podio, il quartetto azzurra ha poi sconfitto in semifinale il Giappone per 45-28, mentre nell’altra sfida la Spagna sorprendeva anche la Corea del Sud vincendo 45-43. Nella sfida per il gradino più basso del podio le giapponesi hanno poi sconfitto le coreane per 39-24.