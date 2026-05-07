Scherma, a Medellin l’ultimo Grand Prix della stagione per la spada. Assente Di Veroli

Sarà Medellín ad ospitare nel prossimo weekend l’ultimo Grand Prix stagionale per la spada. In Colombia saranno di scena ventiquattro azzurri tra uomini e donne. La spedizione italiana cercherà sicuramente di riscattare quanto accaduto poche settimane fa nel Grand Prix di Budapest, dove i risultati non erano stati all’altezza delle aspettative.

Nel torneo femminile nessuna azzurra era riuscita a superare i sedicesimi di finale, mentre nella prova maschile i migliori italiani erano stati Matteo Galassi e Davide Di Veroli, entrambi fermati agli ottavi. A Medellín servirà dunque una risposta importante per ritrovare continuità e fiducia contro un panorama internazionale sempre più competitivo.

Proprio Di Veroli mancherà in Colombia, visto che è rimasto in Italia per recuperare da un problema fisico. Il CT Diego Confalonieri ha convocato Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Simone Mencarelli, Valerio Cuomo, Gianpaolo Buzzacchino, Filippo Armaleo, Fabrizio Cuomo, Enrico Piatti, Fabio Mastromarino, Marco Paganelli, Jacopo Rizzi e Cristiano Sena.

Nessuna assenza, invece, in campo femminile con il CT Dario Chiadò che ha selezionato Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, Sara Kowalczyk, Roberta Marzani, Gaia Caforio, Federica Isola, Alessandra Bozza, Lucrezia Paulis, Nicol Foietta, Carola Maccagno e Gaia Traditi.

Il programma della tappa colombiana si svilupperà su tre giornate. Venerdì 8 maggio spazio alle qualificazioni maschili, mentre sabato 9 toccherà a quelle femminili. Domenica 10 invece spazio agli assalti per il tabellone principale.