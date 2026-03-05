Scattano i playoff di Superlega: Perugia favorita, quanto equilibrio nei quarti!

Si alza il sipario sulla fase più attesa della stagione: iniziano i playoff della Superlega maschile di volley, il momento in cui si decide la corsa allo scudetto dopo una regular season intensa e combattuta. Le migliori otto squadre del campionato si affrontano nei quarti di finale al meglio delle cinque partite, con gara1 in programma tra sabato 7 e domenica 8 marzo. A presentarsi ai playoff con i favori del pronostico è la Sir Susa Vim Perugia, dominatrice della stagione regolare con 58 punti, frutto di 20 vittorie in 22 partite e di un impressionante bilancio di 63 set vinti e appena 20 persi.

Proprio Perugia aprirà il programma dei quarti di finale sabato alle 21.00 al Pala Barton Energy contro la Vero Volley Monza, ottava classificata con 25 punti. Gli umbri arrivano alla serie con il peso dei pronostici dalla loro parte grazie a una stagione di grande continuità, mentre Monza proverà a giocarsi le proprie carte con la leggerezza di chi ha poco da perdere. La sfida inaugurale dei playoff sarà diretta da Pozzato e Caretti e sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e VBTV.

Domenica alle 17.00 alla BTS Arena va in scena uno dei confronti più affascinanti del tabellone, quello tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova. Trento ha chiuso la regular season al terzo posto con 47 punti e arriva all’appuntamento forte anche del successo europeo ottenuto in settimana, quando ha espugnato il campo del PGE Warszaw imponendosi 3-2 nell’andata degli ottavi di Champions League. Un risultato che conferma l’ottimo momento della formazione trentina, chiamata ora a confermarsi anche nella corsa allo scudetto contro una Civitanova sesta in classifica ma sempre pericolosa quando la posta in palio si alza.

Alle 18.00 al Pala AGSM AIM tocca invece alla Rana Verona, seconda forza della regular season con 48 punti, che ospita l’Allianz Milano. I veneti hanno sorpreso per continuità durante tutto il campionato, chiuso con 17 vittorie, mentre Milano arriva ai playoff con grande fiducia dopo il convincente 3-0 ottenuto contro l’Aitekma nell’andata della semifinale di Challenge Cup, un successo che ha rafforzato le ambizioni della squadra lombarda anche sul fronte nazionale. La gara sarà arbitrata da Brancati e Cerra e trasmessa in diretta su RaiPlay e VBTV.

Chiude il programma domenica sera alle 20.30 il derby emiliano tra Valsa Group Modena e Gas Sales Bluenergy Piacenza, in programma al PalaPanini con diretta su DAZN e VBTV. Modena ha chiuso al quarto posto con 47 punti, mentre Piacenza si è classificata quinta con 44, rendendo questo confronto uno dei più equilibrati del tabellone. Anche Piacenza arriva carica dopo l’impegno europeo, avendo conquistato un importante 3-0 sul campo dei tedeschi del BR Volleys nell’andata dei quarti di finale di CEV Cup, segnale di una squadra in crescita proprio nel momento decisivo della stagione.