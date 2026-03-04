Volley, Piacenza travolgente a Berlino: avvicinata la semifinale di CEV Cup, Bovolenta e Mandiraci in doppia

Piacenza ha sconfitto il Berlin Recycling Volleys con un secco 3-0 (25-17; 25-14; 25-18) nell’andata dei quarti di finale della CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. I Lupi si sono imposti in maniera nitida sul campo dell’insidiosa compagine tedesca (retrocessa dalla Champions League), prendendo il largo nelle battute iniziali dei tre set e chiudendo i conti senza lasciare il minimo spazio agli avversari.

Prova decisamente convincente da parte dei biancorossi, che hanno compiuto un passo in avanti importante verso la qualificazione alle semifinali: per meritarsi la sfida contro la vincente del confronto tra gli sloveni dell’ACH Lubiana e i turchi del Fenerbahce Istanbul, la squadra emiliana dovrà aggiudicarsi due set nel match di ritorno in programma settimana prossima, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.

Sono bastati settanta minuti di giochi al sestetto guidato da coach Dante Boninfante per espugnare l’iconica Max Schmeling Halle della capitale teutonica. Il palleggiatore Paolo Porro ha mandato in doppia cifra l’opposto Alessandro Bovolenta (10 punti, 50% in fase offensiva) e lo schiacciatore Efe Mandiraci (13 punti, 2 ace, 58% in attacco, 80% in ricezione), affiancato di banda da José Miguel Gutierrez (9 punti). Al centro si sono distinti Jorris Seddik e Daniel Iyegbekedo (7 punti a testa), il libero Luca Loreti ha chiuso con il 71% in ricezione.