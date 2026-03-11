Sara Madera: “Dovremo essere tutte pronte a stare sul pezzo. Gli USA? Felice di averli trovati nel girone”

Se c’è una giocatrice che entra in questo Premondiale con una carica in più, questa è Sara Madera. Per lei, a Campobasso, una stagione di grande qualità, nella quale si è distinta da vera e propria co-MVP delle rossoblu. Adesso, però, c’è un obiettivo di qualificazione ai Mondiali che è quello di cui racconta nell’incontro con la stampa a Roma.

Per te una bellissima stagione: ancora migliore di quella con Broni nella stagione 2020-2021?

“La fiducia che sento qua a Campobasso con le compagne e lo staff poi si vede a livello di gioco. Mi trovo bene e questi due anni sono volati. Posso solo ringraziare la società per farmi sentire così bene ed esprimere il mio potenziale all’interno del campo“.

E tu in campo sei sempre stata tanto, facendo tanto, sia per punti che per piccole cose. Hai avuto un’importantissima evoluzione.

“Il mio obiettivo è di migliorare giorno dopo giorno negli allenamenti, passo dopo passo, poi ovviamente le ciambelle non escono mai con il buco, però cercare di migliorarsi sempre e poi il lavoro paga“.

In Nazionale ruolo un po’ diverso perché siete tante lunghe e bisogna trovare un equilibrio, ma c’è un’emozione particolare nel cercare di arrivare al possibile obiettivo mondiale?

“Sono molto carica, aspettavo quest’evento, sia io che come squadra, da tanto tempo. Giocheremo praticamente ogni giorno, dovremo essere tutte pronte a stare sul pezzo per dare il nostro contributo e fare il meglio possibile“.

Hai già pensato al momento in cui ti troverai davanti le americane?

“In realtà penso giorno dopo giorno. Ho visto il roster e ho detto ‘ah però!’. Sono molto brave, ma per arrivare a quel livello ti devi scontrare con gente di quel livello. Sono felice di averle trovate nel girone per giocare con loro“.