Basket femminile: Italia, scelte le 12 per il Premondiale. Zandalasini guida, out Osazuwa e Zanardi

Coach Andrea Capobianco ha diramato i nomi delle 12 giocatrici che disputeranno il torneo premondiale di San Juan, Porto Rico, a partire dalla notte italiana tra l’11 e il 12 marzo. O meglio, è arrivata la comunicazione circa chi non ci sarà nel gruppo che prenderà l’aereo verso una parte del mondo che già in chiave tricolore è balzata agli onori delle cronache per il Preolimpico 2024.

In particolare, a lasciare il gruppo, dopo il primo (e unico) allenamento effettuato a Roma saranno Cristina Osazuwa e Carlotta Zanardi. Le 12 di San Juan, dunque, saranno le stesse degli Europei con un’unica eccezione: quella di Stefania Trimboli, che non può materialmente esserci perché incinta. Il suo posto, sebbene con ruoli ovviamente ben diversi, è di Martina Kacerik.

La squadra si è riunita oggi nella Capitale in tutti i suoi elementi tranne Laura Spreafico, che a causa dei propri impegni con il Perfumerias Avenida, in Spagna, raggiungerà le compagne direttamente in Porto Rico viaggiando il 7 marzo.

Questo, dunque, il roster completo dell’Italia: Jasmine Keys, Francesca Pasa, Carlotta Zanardi, Costanza Verona, Cecilia Zandalasini, Francesca Pan, Lorela Cubaj, Sara Madera, Mariella Santucci, Martina Fassina, Cristina Osazuwa, Olbis Andre, Laura Spreafico, Martina Kacerik. E, dall’11 al 17 marzo, cinque partite che potrebbero riportare le azzurre ai Mondiali dopo 32 anni.