Basket, la Virtus Bologna lotta per 40′ ma cede al Real Madrid in Eurolega. Non bastano i 32 punti di Carsen Edwards

La Virtus Bologna esce battuta dalla trasferta spagnola contro il Real Madrid nella trentesima giornata dell’Eurolega di basket 2025-2026! Le V-nere mettono in difficoltà per 40′ i Blancos riuscendo anche a mettere la freccia in avvio di ultimo quarto, ma gli uomini di Sergio Scariolo non si sono scomposti e hanno trovato i canestri decisivi per rispettare il fattore campo (92-84) centrando così la diciannovesima vittoria per rimanere in quarta posizione dietro solo a Fenerbahce Istanbul, Valencia e Olympiacos Pireo – diciassettesimo ko stagionale per i bolognesi oramai lontani dalla zona play-in.

Mario Hezonja top scorer del Real Madrid con 19 punti, con 14 punti di Walter Tavares e 12 di Facundo Campazzo – Carsen Edwards ha provato a tenere la Virtus Bologna in piedi fino alla fine con i suoi 32 punti, con 15 punti di Luca Vildoza e 11 di Derrick Alston Jr. ma non sono bastati ad evitare la sconfitta esterna.

Buon avvio della Virtus con Edwards e Vildoza (2-5), con Tavares ed Hezonja che rispondono per il Real Madrid (8-9). Edwards e Alston Jr. portano Bologna a +6 (8-14), con l’ex Bayern Monaco già in doppia cifra dopo la bomba del + 7 (10-17). Andres Felis fa uno-due per tenere i Blancos in scia (20-21), con Alston Jr. e Garuba che segnano per il 22-23 alla prima sirena.

Nel secondo quarto gli uomini di Sergio Scariolo piazzano un break micidiale di 9-0 per indirizzare la sfida sui binari giusti (31-23), ma Carsen Edwards si carica la squadra sulle spalle e con un contro-parziale “personale” di 7-0 riporta la Virtus a -1 (31-30). I padroni di casa non ci stanno e ribattono prontamente, con Sergio Llull che brucia la retina dall’arco per il +9 (39-30). Edwards e Jallow rispondono con la stessa moneta (39-36), con il Real che riprende un piccolo margine (43-38). Un appoggio di Edwards e la tripla di Campazzo per il 46-40 con cui si va all’intervallo lungo.

Polveri bagnate in apertura di ripresa, con Mario Hezonja che muove il punteggio dalla lunetta dopo quasi 2’ (48-40). 2+1 di Tavares e vantaggio in doppia cifra Real (51-40), con Matt Morgan che sblocca la Virtus completando un gioco da tre punti (51-43). Hezonja da tre e Tavares dal pitturato riportano gli spagnoli a +11 (56-45), con Alston Jr. che batte un colpo da tre (56-48). Diarra avvicina ancora gli emiliani (58-54), con Edwards – salito a quota 24 punti – che riporta Bologna a -3 (60-57) costringendo Sergio Scariolo a chiamare subito time-out a -1’25” dalla terza sirena. Una bomba di Vildoza e il libero di Diarra valgono l’aggancio (61-61), con Gabriel Deck che trova la tripla del 64-61 dopo 30’ di gioco.

Nel quarto conclusivo la Virtus mette la freccia a suon di canestri pesanti (64-67), con Sergio Llull che prova a scuotere il Real (69-67). Ancora Edwards e Vildoza per il nuovo sorpasso bianconero (69-71), con i padroni di casa che ribaltano nuovamente con Okeke e Maledon (75-72). Alston Jr. ristabilire la parità dalla distanza (75-75), con la partita sul filo dell’equilibrio quando si entra nei 5’ decisivi (77-77). Il Real non ci sta e piazza un altro break di 8-0 (85-77): time-out Ivanovic, con Smailagic che prova a tenere a galla la Virtus (85-79). I liberi di Campazzo e l’appoggio di Feliz avvicinano i Blancos alla vittoria (89-79), con le triple di Hezonja e Edwards che fissano il punteggio finale sul 92-84 in favore del Real Madrid sulla Virtus Bologna.