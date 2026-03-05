Basket, l’Olimpia Milano batte con il brivido Barcellona e torna alla vittoria in Eurolega

Prosegue con una vittoria l’altalenante inseguimento dell’Olimpia Milano ai play-in dell’Eurolega 2025-2026. I meneghini tornano alla vittoria nella massima competizione europea battendo all’Allianz Cloud il Barcellona, al termine di un match ad alta intensità concluso per 87-84. 30′ di grande livello per gli uomini di Poeta che staccano però completamente la spina nell’ultimo quarto, consentendo ai catalani di riavvicinarsi pericolosamente.

Parziale di 9-33 per gli spagnoli nell’ultima frazione che non riescono comunque a ribaltare la partita. Top scorer del match Zach LeDay con 16 punti e 7 rimbalzi. L’Olimpia firma così il quindicesimo successo e si avvicina alla decima posizione dopo la sconfitta di Monaco.

Bell’avvio di partita di Milano che va subito avanti con Nebo e Bolmaro. Shengelia segna il -1 catalano ma i meneghini mettono in campo più energia e con la tripla di LeDay volano sul +6. Barcellona si riavvicina con Punter e Satoransky ma l’Olimpia piazza sei punti consecutivi per confermare il vantaggio. Vesely sblocca gli ospiti da tre ma Booker e Brooks rispondono con la stessa moneta sul finire del quarto. Dopo 10′ Milano è avanti 24-17.

L’Olimpia parte bene anche nella seconda frazione e con Guduric arriva sul +9. Brizuela cerca di scuotere i suoi prima che Hernangomez segni i liberi del -5. Alla tripla di Brooks risponde quella di Punter ma poi LeDay e Nebo firmano il nuovo +9. Milano approfitta degli errori dei catalani e piazza il break; parziale di 7-0 e +14 dopo la schiacciata di Nebo. Punter tiene in piedi gli spagnoli nel finale di quarto. All’intervallo lungo l’Olimpia è in vantaggio per 46-34.

Nella ripresa il copione non cambia, Satoransky segna la tripla ma Shields e Bolmaro tengono Milano sul +12. Poi tocca a Nebo e LeDay firmare un nuovo parziale cha aumenta ancora di più il vantaggio meneghino (+17). Il Barcellona torna a segnare con Clyburn ma Bolmaro è scatenato e continua a muovere la retina. Con Nebo l’Olimpia arriva sul +19 prima che gli spagnoli vadano a segno con la tripla di Brizuela. Il solito Bolmaro risponde e nel finale LeDay e Guduric sono perfetti dalla lunetta. A 3″ dalla sirena, Brooks segna addirittura la tripla del +27. Alla fine del terzo quarto il vantaggio dell’Olimpia è rassicurante (78-51).

Il Barcellona però non molla ed in apertura dell’ultimo quarto infila un incredibile parziale di 11-0 che vale il -16. L’Olimpia trova con Ellis il primo canestro della frazione dopo oltre 4′ di gioco ma Parra approfitta degli errori meneghini firmando il -14 a 4′ dalla fine. Milano sbanda ma i liberi di Shields ridanno respiro a tutta l’Allianz Cloud (+14). Shengelia firma il 2+1, Bolmaro non è perfetto ai liberi e Vesely segna il -9 a 1’30” dalla sirena. Il Barcellona trova il -6, Shileds fa 2/2 in lunetta ma poi Satoransky segna incredibilmente due triple in 4″ per il -2. Nei secondi finali Shields congela la vittoria con un 1/2 ai liberi. Punteggio finale di 87-84 per Milano che evita l’incredibile rimonta spagnola.