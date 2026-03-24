Sara Franceschi: “Stanca dopo i 3 mesi in Australia, migliorati tanti aspetti”

Sara Franceschi si è fermata ai microfoni di OA Sport in occasione della puntata speciale di Swim Zone, in onda su YouTube in occasione del Meeting di Livorno, appuntamento di preparazione ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione (14-18 aprile).

La prima impressione dell’azzurra: “Allenarsi qui è bellissimo, soprattutto gareggiare, avere Meeting e tutte queste persone nella mia piscina è magnifico. La gara è andata così così, perché sono davvero stanca dopo tutti questi allenamenti in Australia, però sono anche contenta“.

Le sensazioni a questo punto della preparazione: “Al momento sono molto stanca, reduce da questi tre mesi in Australia, ma sono contenta della prestazione, è molto importante sia a livello fisico che mentale. Ci saranno poche gare importanti, però sicuramente mi aspetto di fare ottimi risultati, perché comunque è sempre bello migliorarsi e dare sempre il massimo, quindi vedremo cosa succederà ad aprile“.

Il prosieguo della stagione: “Sicuramente devo avere molto più riposo, perché sono davvero stanca, però non mi manca niente, mi sono allenata tanto, ho migliorato tanti aspetti in cui magari prima ero messa male, però ora ho bisogno di riposo e poi vedremo agli Assoluti“.

Il bilancio dell’azzurra: “È stata una gara un po’ così, ero molto stanca, non ho guardato il tempo, perché comunque oggi, ad un mese dagli Assoluti vedere il tempo non ha molto senso, però era giusto venire qui, gareggiare e vedere un po’ questi tre mesi come sono andati“.