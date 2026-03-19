Nuoto, Lisa Angiolini in evidenza nel day-1 del Meeting di Livorno

Nella vasca lunga del secondo trofeo “BPER Città di Livorno” è andata in scena un day-1 di grande interesse, utile per valutare il livello di condizione di alcuni degli atleti in vista dei campionati italiani di Riccione.

In Toscana, la padrona di casa Lisa Angiolini ha dimostrato di essere in ottima forma, dominando i 200 rana e fermando il cronometro a 2’23″87. La 30enne allenata da Gianluca Valeri ha migliorato il proprio record personale di tre centesimi, precedendo la primatista italiana Francesca Fangio (2’27″05) e Lucrezia Mancini, al personale di 2’27″99. Nella stessa prova al maschile, Christian Mantegazza ha nuotato un 2’14″72, superando l'”eterno” Edoardo Giorgetti (2’15″50) e Alessandro Fortini (2’16″06).

Nei 50 farfalla donne, Costanza Cocconcelli ha imposto il proprio ritmo con 26″89, mettendosi alle spalle Viola Scotto di Carlo (26″91) e Agata Maria Ambler (27″11). Tra gli uomini, Lorenzo Gargani ha chiuso per primo in 23″63, seguito da Simone Stefanì (23″80) e Giulio Meniconi (23″91).

Nei 1500 stile libero uomini e negli 800 stile libero donne, si sono imposti rispettivamente Matteo Diodato (15’22″94) ed Emma Vittoria Giannelli (8’40″11). Nei 200 misti maschili, Emanuele Potenza ha primeggiato con 2’03″45, davanti a Simone Spediacci (2’03″90) e a Mantegazza (2’04″42).

A completare il quadro delle gare, Chiara Della Corte ha avuto la soddisfazione di battere Sara Franceschi nei 200 misti donne, con 2’13″24 contro il 2’14″37 della toscana. Sul terzo gradino del podio si è piazzata Francesca Fresia in 2’16″47.

RISULTATI PRIMA GIORNATA MEETING LIVORNO NUOTO 2026

200 rana femminili

RI 2’23″06 di Francesca Fangio del 27/06/2021 a Roma

1. Lisa Angiolini (Carabinieri) 2’23″87 pp (prec. 2’23″90 del 15/03/2026 a Losanna)

2. Francesca Fangio (Esercito / In Sport Rane Rosse) 2’27″05

3. Lucrezia Mancini (Spoleto Nuoto) 2’27″99 pp (precedente 2’28″96 del 04/07/2025 a Samorin)

200 rana maschili

RI 2’08”50 di Loris Facci del 30/07/2009 a Roma

Migliore prestazione in tessuto 2’08”52 di Luca Pizzini del 05/08/2018 a Glasgow

1. Christian Mantegazza (Fiamme Gialle / Nuoto Team Trezzo) 2’14″72

2. Edoardo Giorgetti (Fiamme Oro / CC Aniene) 2’15″50

3. Alessandro Fortini (Heaven Due) 2’16″06

50 farfalla femminili

RI 25″49 di Silvia Di Pietro del 01/08/2025 a Singapore

1. Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle / NC Azzurra 91) 26″89

2. Viola Scotto di Carlo (VV.F. Fiamme Rosse / Napoli Nuoto) 26″91

3. Agata Maria Ambler (Team Veneto) 27″11

50 farfalla maschili

RI 22″67 di Thomas Ceccon del 28/07/2025 a Singapore

1. Lorenzo Gargani (Rari Nantes Florentia) 23″63

2. Simone Stefanì (Fiamme Oro / Time Limit) 23″80

3. Giulio Meniconi (Livorno Aquatics) 23″91

1500 stile libero maschili

RE-RI 14’32”80 di Gregorio Paltrinieri del 25/06/2022 a Budapest

1. Matteo Diodato (Fiamme Oro / Livorno Aquatics) 15’22″94

2. Federico Mazzeo (Aurelia Nuoto) 15’47″36

3. Gabriele Catalano (Aurelia Nuoto) 15’51″47

800 stile libero femminili

RE-RI 8’12″81 di Simona Quadarella del 02/08/2025 a Singapore

1. Emma Vittoria Giannelli (Fiamme Oro / RN Florentia) 8’40″11

2. Anna Chiara Mascolo (Carabinieri / H. Sport Firenze) 8’43″06 pp (precedente 8’51″31 del 30/11/2023 a Riccione)

3. Alisia Tettamanzi (Marina Militare / Nuotatori Milanesi) 8’44″72

200 misti maschili

RI 1’56″21 di Alberto Razzetti del 28/11/2023 a Riccione

1. Emanuele Potenza (Livorno Aquatics) 2’03″45

2. Simone Spediacci (Livorno Aquatics) 2’03″90

3. Christian Mantegazza (Fiamme Gialle / Nuoto Team Trezzo) 2’04″42

200 misti femminili

RI 2’09″30 di Sara Franceschi del 25/06/2023 a Roma

1. Chiara Della Corte (Fiamme Oro / Campania Sport) 2’13″24

2. Sara Franceschi (Fiamme Gialle / Livorno Aquatics) 2’14″37

3. Francesca Fresia (Carabinieri / Aquatica Torino) 2’16″47