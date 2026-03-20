Nuoto, Costanza Cocconcelli fa tris nel BPER Città di Livorno. Zazzeri svetta nella gara regina

Andata in archivio la seconda giornata del meeting BPER Città di Livorno, che nella sessione pomeridiana ha offerto un mix interessante di conferme attese e risultati in crescita. Nella cornice della piscina Camalich – ormai punto di riferimento federale per l’alta specializzazione degli sport acquatici – il programma si avvicina alla conclusione di sabato 21 marzo, mantenendo alto il livello tecnico delle gare.

Tra le protagoniste spicca ancora Costanza Cocconcelli, che completa un brillante filotto imponendosi anche nei 50 dorso dopo i successi nella farfalla. L’atleta bolognese chiude in 28”27, ribadendo una versatilità ormai consolidata e lasciandosi alle spalle Francesca Pasquino (28”64) e Federica Toma (28”78).

In campo maschile, i 50 dorso vedono l’affermazione di Francesco Lazzari, autore di un convincente 25”13. Il giovane lombardo precede Michele Lamberti, che tocca in 25”35, mentre Lorenzo Mora completa il podio con il tempo di 25”86.

Velocità in primo piano anche nei 100 stile libero. Tra le donne è Matilde Biagiotti a dettare il ritmo, vincendo in 55”82 al termine di una prova solida. Alle sue spalle si mette in evidenza Irene Burato, che firma il proprio primato personale in 56”58, seguita da Agata Maria Ambler in 56”63.

La gara maschile conferma la profondità del movimento azzurro: Lorenzo Zazzeri si impone in 49”29, regolando nel finale Manuel Frigo (49”62), mentre Alessandro Miressi chiude terzo in 49”82. Tempi che, pur in una fase della stagione non ancora ottimale, testimoniano una condizione generale già competitiva e margini interessanti in vista dei prossimi appuntamenti.

In chiusura del day-2, Francesca Fresia si è imposta nei 400 misti femminili in 4’45″12 davanti a Sara Franceschi (4’47″05) e a Ginevra Bagaglini (4’47″98), mentre nella medesima prova al maschile Samuele Martelli è stato il migliore in 4’24″06. Emma Vittoria Giannelli e Matteo Diodato, invece, hanno posto il loro sigillo nei 1500 e negli 800 sl in 16’30″79 e in 8’08″55.