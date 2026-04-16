Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio subito incisivi nelle batterie dei 100 sl dei Campionati italiani

Archiviata la terza giornata di batterie dei Campionati Italiani di nuoto in corso a Riccione. Nella vasca lunga romagnola si sono accesi i primi segnali in vista delle finali, in programma a partire dalle 18:00. L’attenzione era concentrata soprattutto sui 100 stile libero, sia al femminile sia al maschile, e le attese non sono state disattese: Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio hanno gestito le rispettive batterie con autorevolezza.

La 19enne piemontese, primatista italiana della distanza, ha imposto subito un ritmo elevato, transitando ai 50 metri in 25″38. Nella seconda vasca ha poi amministrato lo sforzo, chiudendo in 53″60: un tempo in linea con quanto già mostrato nelle batterie mattutine dell’edizione 2025. Resta ora da capire se Curtis riuscirà ad abbattere il muro dei 53 secondi e a ritoccare il primato nazionale che le appartiene. Alle sue spalle, positiva la prova di Emma Virginia Menicucci in 54″05 (personale), mentre le altre finaliste si sono mantenute su tempi superiori ai 55 secondi.

Sui 100 stile libero maschili, D’Ambrosio ha costruito la propria prestazione con un primo 50 di controllo e un ritorno più incisivo, chiuso in 48″80. Un riferimento che lo pone in posizione favorevole, ma con margini da scoprire nei confronti del primatista italiano Alessandro Miressi, che ha nuotato in 48″87, seguito da Lorenzo Zazzeri (49″02), Leonardo Deplano (49″08), Manuel Frigo (49″11) e da Lorenzo Ballarati (49″16), classe 2006, tra i profili più interessanti.

Nei 200 misti femminili, Anita Gastaldi ha confermato il buon stato di forma già evidenziato nei 100 farfalla, facendo segnare il miglior tempo complessivo del mattino in 2’14″49. Alle sue spalle si sono piazzate Chiara Della Corte (2’14″71), Anna Pirovano (2’15″10), Sara Franceschi (2’15″26) e la campionessa italiana dei 400 misti Giada Alzetta (2’15″79).

Nella prova maschile, Alberto Razzetti ha scelto un approccio conservativo, chiudendo con il quarto tempo utile per la finale in 2’01″59. Il miglior crono è stato firmato dal 20enne Jacopo Barbotti in 1’59″50, davanti a Simone Spediacci (1’59″64) e a Emanuele Potenza (2’01″02). Nella sessione serale, tuttavia, i valori in acqua potrebbero ridefinirsi.

In chiusura, nella seconda serie degli 800 stile libero maschili il miglior tempo è stato quello di Davide Giuseppe Bonavota in 8’06″26. Nei 1500 stile libero femminili, invece, la serie più lenta ha visto imporsi la classe 2009 Mahila Spennato in 16’36″44. Una distanza nella quale Simona Quadarella punta a lasciare nuovamente il proprio segno.