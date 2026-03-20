Nuoto, Lisa Angiolini si conferma nei 50 rana nel BPER Città di Livorno. D’Ambrosio fa suoi i 200 sl

La seconda giornata del trofeo “BPER Città di Livorno”, organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto, si è aperto con una sessione mattutina intensa e tecnicamente significativa nella vasca lunga della Piscina Camalich, impianto divenuto centro federale di alta specializzazione appena dodici mesi fa. Il programma di gare, destinato a proseguire fino alla mattina di sabato 21 marzo, offre riscontri cronometrici rilevanti e diverse conferme di alto livello.

L’avvio è stato affidato ai 50 stile libero, prova esplosiva che tra le donne ha visto imporsi Agata Maria Ambler con un tempo di 25″50, risultato che conferma la continuità tra la brillante stagione in vasca corta e il rendimento in lunga. Alle sue spalle si sono collocate Viola Scotto di Carlo in 25″66 e Sofia La Bella in 25″89, a completare un podio compatto sul piano cronometrico.

In campo maschile è emerso Leonardo Deplano, che ha fatto segnare il crono di 22″24, precedendo di misura Lorenzo Zazzeri, secondo in 22″49, e Manuel Frigo, terzo in 22″70. La gara ha evidenziato un buon livello medio e distacchi contenuti tra i protagonisti.

Nei 50 rana è arrivata la replica vincente di Lisa Angiolini, già protagonista nei 200 della stessa specialità ieri. La senese ha toccato la piastra in 30″77, confermandosi riferimento della distanza. Sul podio sono salite Arianna Castiglioni con 31″43 e Irene Mati con 31″58, entrambe staccate ma solide nella gestione della gara secca.

Il programma è proseguito con i 100 farfalla, dove si è registrato un altro bis, quello di Costanza Cocconcelli, già vincitrice nei 50. L’atleta ha chiuso in 59″38, unico crono sotto il minuto nella prova femminile. Alle sue spalle troviamo Giulia Caprai in 1’00″56 ed Helena Biasibetti in 1’01″02. Tra gli uomini il successo è andato a Federico Burdisso, che ha nuotato in 52″61, precedendo Lorenzo Gargani (52″76) e Gianmarco Sansone (53″22).

Momento centrale della mattinata sono stati i 200 stile libero, tra le prove più attese dell’intero meeting. Qui si è distinto nettamente Carlos D’Ambrosio, primatista italiano della distanza, che ha costruito la vittoria già al passaggio di metà gara in 52″16. Il suo tempo finale di 1’48″00 lo ha reso l’unico atleta a scendere sotto l’1’49 nella sessione mattutina. Hanno completato il podio Giovanni Caserta con 1’49″61 e Davide Dalla Costa con 1’49″84, entrambi distanziati ma protagonisti di prestazioni solide. A partire dalle ore 16:00 inizierà la sessione pomeridiana con altre gare in programma.