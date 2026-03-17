Nuoto, D’Ambrosio e Razzetti al via del Meeting di Livorno insieme ad altri big italiani

La stagione del nuoto in vasca lunga sta per entrare nel vivo e, in attesa degli Assoluti di Riccione in programma dal 14 al 16 aprile, ci sarà spazio nelle prossime settimane per alcuni meeting interessanti e utilizzati da tanti atleti come test agonistici in preparazione degli eventi più importanti. Riflettori puntati quindi sulla piscina del centro federale di Livorno da giovedì 19 a sabato 21 marzo per una kermesse che accoglierà diversi big del movimento azzurro tra cui Sara Franceschi, Alberto Razzetti, Lisa Angiolini, Carlos D’Ambrosio, Federico Burdisso, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri.

Il direttore tecnico Cesare Butini ha presentato così l’evento toscano tramite il sito federale: “Il meeting di Livorno, posizionato a circa tre settimane dal Campionato Italiano, valido come selezione delle squadre nazionali che rappresenteranno l’Italia nell’attività internazionale 2026, rappresenta un valido test per valutare il livello della condizione degli atleti. Nell’attuale filosofia di allenamento, la partecipazione a manifestazioni di questo tipo ha assunto una funzione importante per tecnici e nuotatori: è fondamentale partecipare a grandi meeting e misurarsi contro grandi avversari per capire a che punto si è fisicamente.

Mi aspetto di assistere a belle gare, malgrado sia consapevole che siamo a meno di un mese dagli Assoluti e per quanto riguarda le categorie giovanili a una settimana dai Criteria: festival del nostro movimento giovanile.

Saremo orfani di alcuni dei nostri atleti più rappresentativi, ma il parterre dei partecipanti (Razzetti, Angiolini, Franceschi, Frigo, Miressi, Lazzari, Busa, Stefanì ecc…) assicura buone prestazioni. Inoltre, mi aspetto riscontri cronometrici interessanti dai tanti giovani che saranno in gara. Siamo all’inizio di una stagione lunga ed intensa che culminerà dal 10 al 16 agosto con gli Europei di Parigi e successivamente dal 21 al 26 con i Giochi del Mediterraneo a Taranto“.

Attesi al Livorno anche un buon numero di giovani promesse che proveranno a mettersi in mostra sotto l’attento sguardo di Marco Menchinelli, responsabile delle squadre nazionali giovanili italiane: “Al via c’è un bel gruppetto di giovani di valore dai quali mi aspetto indicazioni rilievo e soprattutto conferma della ritrovata densità in tutti gli stili. È un momento molto importante della stagione perché nel giro di poche settimane ci sono il Meeting di Livorno, i Criteria e gli Assoluti che qualificano agli Eurojunior“.