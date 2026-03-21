Nuoto, Lisa Angiolini regina della rana al BPER Città di Livorno. Detti vince i 400 sl

Si conclude l’edizione 2026 del meeting BPER Città di Livorno. Nella cornice della piscina Camalich si sono svolte le ultime gare, che hanno prodotto risultati significativi. Lisa Angiolini si è confermata la migliore nella rana in questa rassegna in vasca lunga toscana.

La 30enne senese ha completato il trittico e, dopo aver ottenuto il primo posto nei 50 e nei 200 rana, ha conquistato anche i 100. Angiolini ha registrato un tempo di 1’07″49, precedendo Francesca Zucca (1’08″93) e Irene Mati (1’09″25). Buone indicazioni per l’atleta allenata da Gianluca Valeri in vista degli Assoluti primaverili di Riccione. Nella stessa specialità, Lorenzo Fuschini ha toccato la piastra in 1’02″11 (record personale), mettendosi alle spalle Gabriele Mancini (1’02″45) e Christian Mantegazza (1’02″69).

Nei 400 stile libero femminili, Noemi Cesarano ha ottenuto un risultato di rilievo, completando le otto vasche in 4’13″99, mentre la sorella gemella Antonietta ha chiuso in 4’14″86. Il podio è stato completato da Vittoria Becuzzi (4’15″86). Gabriele Detti è tornato a uno dei suoi vecchi amori e nei 400 stile libero maschili ha svettato in 3’53″56, davanti a Giovanni Caserta (3’56″29) e Emanuele Potenza (3’56″76).

Nei 200 farfalla maschili, Andrea Camozzi ha conquistato il successo in 1’58″09, precedendo Federico Burdisso (1’58″34) e Alberto Razzetti (1’58″60). Nella stessa specialità al femminile, la migliore è stata Giulia Caprai con un crono di 2’12″81. A chiudere il programma sono stati i 100 dorso, con le vittorie tra le donne di Federica Toma in 1’00″90 e tra gli uomini di Francesco Lazzari in 54″73.