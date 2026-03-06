Salto con gli sci, Nika Prevc fa doppietta a Lahti e firma un nuovo record. Due azzurre a punti

Nika Prevc fa il vuoto anche in gara-2 e completa la doppietta sul trampolino grande di Lahti in occasione della quartultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. All’indomani del successo che le ha consentito di festeggiare la certezza aritmetica della terza Sfera di Cristallo consecutiva, la fenomenale slovena si è confermata sul gradino più alto del podio aggiornando le statistiche di un inverno a dir poco clamoroso.

La ventenne di Kranj ha stabilito il nuovo record assoluto di vittorie in una singola stagione del circuito maggiore per il settore femminile, portandosi a quota 16 e staccando di un’unità il precedente primato (che portava la firma della stessa Prevc nel 2024-2025 e della giapponese Sara Takanashi nel 2013-2014), quando mancano ancora cinque gare in calendario.

Nika ha le carte in regola per mettere nel mirino le 20 affermazioni stagionali, un traguardo raggiunto in passato solamente da pochi eletti nell’intero panorama degli sport olimpici invernali. In Finlandia il podio odierno è stato completato come in gara-1 dalla norvegese campionessa olimpica Anna Odine Stroem e dalla nipponica Nozomi Maruyama, distanti rispettivamente 14.5 e 29.9 punti dalla vetta. L’Italia ha archiviato un doppio piazzamento in zona punti, con Annika Sieff 22ma e Martina Zanitzer 30ma.