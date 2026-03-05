Salto con gli sci, Embacher vince la sfida di lusso con Tomasiak e cala il tris ai Mondiali juniores

Grande spettacolo nella seconda giornata dei Campionati Mondiali juniores 2026 di salto con gli sci, che ha visto il duello vibrante tra due atleti già capaci di lasciare il segno nel circuito maggiore come Stephan Embacher e Kacper Tomasiak. Alla fine è stato l’austriaco ad imporsi sul trampolino piccolo di Lillehammer, centrando il terzo titolo individuale consecutivo nella rassegna iridata giovanile.

Dopo le vittorie di Planica 2024 e Lake Placid 2025, Embacher ha trionfato anche sul Normal Hill norvegese confermando un percorso di crescita che gli ha già consentito di collezionare nel corso di questa stagione ben cinque piazzamenti sul podio (ed il terzo posto nella graduatoria della Tournée) in Coppa del Mondo oltre alla medaglia d’oro insieme a Jan Hoerl nella Super Team olimpica a Predazzo.

Argento di spessore per il talento polacco classe 2007 Tomasiak, reduce da un clamoroso tris di medaglie alle Olimpiadi, che ha chiuso la gara odierna a 9.2 punti dalla vetta mentre il terzo gradino del podio è stato occupato dallo statunitense Jason Colby a 20.5 punti da Embacher. Italia lontana dalle posizioni che contano, anche se va sottolineato il buon 27° posto finale del diciottenne Maximilian Gartner.