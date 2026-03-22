Salto con gli sci, Eirin Maria Kvandal fa doppietta sul trampolino di volo di Vikersund. Sieff supera i 200 metri

Eirin Maria Kvandal vince anche gara-2 e fa doppietta sul trampolino di volo di Vikersund in occasione della penultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. La competizione odierna ha regalato grande spettacolo, ma purtroppo il peggioramento delle condizioni meteo ha portato all’annullamento della seconda serie quando mancavano ormai otto salti alla fine dell’evento.

Le raffiche di vento sono diventate infatti sempre più intense e avrebbero messo a rischio l’incolumità delle atlete, considerando le elevate velocità di stacco sul mastodontico Flying Hill norvegese. Resta valido dunque il risultato della prima serie, che ha visto una strepitosa Kvandal superare il muro dei 230 metri spingendosi fino a 231.5 metri da stanga 20 e aggiudicandosi il decimo successo individuale della carriera nel circuito maggiore.

La formidabile 25enne norvegese ha avuto la meglio per 4.1 punti sulla slovena Nika Prevc (220.5 metri con valutazioni dei giudici più alte e con meno vento frontale), dominatrice della Coppa del Mondo, mentre il podio è stato completato in terza piazza dall’altra padrona di casa norsk bi-campionessa olimpica Anna Odine Stroem con un distacco di 13 punti dalla vetta.

Quarto posto beffardo per la svedese Frida Westman, che aveva il potenziale per giocarsi anche la vittoria, ma ha pagato a caro prezzo la scelta del suo staff tecnico di chiedere l’abbassamento della stanga di partenza da 20 a 19, veleggiando in qualche modo a 219.5 metri nonostante una fase di volo turbolenta e non incassando il bonus. Giornata positiva in casa Italia per Annika Sieff, che ha chiuso 18ma raggiungendo però il grande obiettivo personale di abbattere per la prima volta la barriera dei 200 metri (205 per la precisione).