Salto con gli sci: Eirin Maria Kvandal si impone sul trampolino di volo di Vikersund, Westman e Prevc battute

Eirin Maria Kvandal si impone sul trampolino di volo di Vikersund, in Norvegia, conquistando così la gara di casa in una specialità ancora a bassa frequentazione perlomeno nel femminile. Solo 20, infatti, le partecipanti alle due odierne serie di gara, di cui 15 qualificate per la seconda serie (e 6 norvegesi tra queste). Per Kvandal due salti da 218 e 223 metri con 220.5 e 205.4 punti, che la portano a 425.9 e le consentono di mettersi nel solco dell’undicesima posizione in Coppa del Mondo a quota 800.

Seconda posizione per la svedese Frida Westman, che nonostante due salti più lunghi (entrambi da 225 metri) non riesce ad avere le stesse qualità, in volo o in atterraggio, di Kvandal che perciò vince per 5.4 punti. La vera beffata è comunque Nika Prevc, dal momento che la slovena era prima dopo la serie iniziale, ma non è fortunatissima quando deve saltare per la seconda volta, rimane a 204.5 metri (contro i 224 della serie iniziale) e deve cedere a quota 411.3.

Riesce comunque a precedere la connazionale Nika Vodan (ex Kriznar) per la quarta posizione a 404.9 (a proposito, con questo Vodan difende il decimo posto in classifica generale), davanti a un quartetto di norvegesi composto da Anna Odine Stroem, Silje Opseth, Gyda Westvold Hansen e Ingvild Synnoeve Midtskogen, che chiudono rispettivamente a 390.4, 389.6, 379.9 e 374.4 punti.

Per la nona posizione c’è la finlandese Jenny Rautionaho con 371.2, mentre chiude decima Yuki Ito: per la giapponese 369.1. Annika Sieff si rivela essere la prima delle escluse nella serie d’apertura. Che il livello della gara sia particolarmente alto lo si capisce dal fatto che salta 196.5 metri e fa 175.7 punti, eppure questo non basta per 3.9 punti al fine di star davanti alla tedesca Agnes Reisch. In tutto questo si cristallizza la classifica di Coppa del Mondo assoluta (Prevc-Maruyama-Stroem).