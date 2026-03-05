Salto con gli sci, Nika Prevc domina a Lahti e vince la terza Coppa del Mondo di fila!

Nika Prevc vince ancora e festeggia con sei gare d’anticipo la certezza aritmetica del successo nella classifica generale della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di salto con gli sci. La fenomenale atleta slovena ha trionfato per dispersione nella prima competizione individuale del weekend sul trampolino grande di Lahti, aggiornando le statistiche incredibili del suo inverno e mettendo le mani sulla Sfera di Cristallo per il terzo anno di fila.

La ventenne di Kranj, oltre alla conquista della terza Coppa del Mondo, ha eguagliato inoltre quest’oggi il primato assoluto di affermazioni individuali in una singola stagione per il circuito maggiore femminile di salto speciale a quota 15 (cifra già raggiunta in passato dalla stessa Prevc nel 2024-2025 e da Sara Takanashi nel 2013-2014). Nika avrà adesso a disposizione diverse opportunità per migliorare ulteriormente questo record, mettendo magari nel mirino la fatidica soglia delle 20 vittorie.

Nella giornata del trionfo della Slovenia e della famiglia Prevc, completano il podio nell’ordine la norvegese campionessa olimpica in carica Anna Odine Stroem e la giapponese Nozomi Maruyama con un distacco di 14.2 e 25.9 punti dalla vetta dopo due serie. In casa Italia l’unico piazzamento in zona punti è firmato da Annika Sieff con un discreto 20° posto, mentre Martina Zanitzer non è andata oltre la 35ma piazza.