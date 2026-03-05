Salto con gli sci, Prevc può aggiungere una gemma inestimabile alla sua corona. Domen verso orizzonti inviolati e proibiti

Nella giornata di venerdì 6 marzo, Domen Prevc dovrebbe chiudere quel cerchio che, sinora, solo Matti Nykänen aveva saputo tracciare. Difatti, lo sloveno sta per affiancarsi al compianto finlandese nel ruolo di chi ha saputo imporsi su ogni fronte.

Manca solo la Sfera di cristallo, al ventiseienne di Kranj. Tutto il resto (oro olimpico, Tournée dei 4 trampolini, oro iridato e titolo mondiale di volo) è già stato conseguito. La certezza matematica di primeggiare in classifica generale arriverà già domani se dovesse avere un margine di almeno 700 punti su Ryoyu Kobayashi. Considerando che, ora come ora, ne ha 761, è evidente come dovrebbe trattarsi di una formalità.

Cionondimeno, c’è un aspetto che potrebbe rappresentare la proverbiale ciliegina sulla torta. Domen Prevc ha vinto le ultime 6 gare di Coppa del Mondo disputate, pareggiando il primato già stabilito in passato da Janne Ahonen, Matti Hautamäki, Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer e dal già citato Kobayashi. Dunque, lui è diventato il sesto a inanellare sei affermazioni di fila in competizioni del massimo circuito.

Nessuno dei cinque che lo hanno preceduto è però stato capace di andare oltre. Per tutti, l’ipotetico settimo successo consecutivo si è rivelato stregato. Sarà così anche per lo sloveno? Diciamo che i presupposti ci sono, perché il trampolino di Lahti tende ad appiattire i valori e la gara di domani sarà sui generis. Essendo un recupero di quella cancellata a Kuusamo tre mesi fa, sarà priva di qualificazione e su serie secca.

Insomma, per quanto straripante in determinati contesti (quello dei voli su tutti), per Domen Prevc non sarà semplice primeggiare. Viceversa, dovesse riuscirci, aggiungerebbe un’ulteriore gemma alla sua corona. Si tratterebbe di un conseguimento epocale, poiché gli consentirebbe di spingersi dove nessuno si è ancora issato. Se c’è qualcuno in grado di farlo è lui, che sta esplorando territori sinora sconosciuti. Attenzione, perché la lista dei luoghi inviolati da raggiungere tra qui e fine stagione è appena all’inizio…