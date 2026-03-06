Salto con gli sci: Domen Prevc squalificato a Lahti, ma vince la Coppa del Mondo! Raimund primo in Finlandia

Conclusione sorprendente della giornata a Lahti, in Finlandia. Nella gara odierna dal trampolino grande, infatti, ci sono contemporaneamente l’amarezza, la gioia e una gioia di tipo diverso. Domen Prevc, infatti, aveva vinto la competizione odierna con un salto da 129 metri e 138.8 punti, nettamente il più lungo all’interno della concorrenza. Successivamente, però, si è scoperto che i suoi sci erano più lunghi di un centimetro rispetto alle norme, e lo sloveno è stato pertanto squalificato.

Questo, però, non ha cambiato in alcun modo un verdetto: è lui il vincitore della Coppa del Mondo di salto con gli sci 2025-2026. E così, per la prima volta dopo 41 anni, qualcuno ha “completato” la disciplina, dove quel qualcun altro faceva di nome Matti Nykanen, ed è quasi simbolico che questo accada proprio nella sua patria, la Finlandia. Ha conquistato tutto: oro olimpico, oro mondiale, oro mondiale di volo, Quattro Trampolini e Coppa del Mondo assoluta. Di più non si può proprio volere.

La gara di oggi, alla fine dei conti, va nelle mani di Philipp Raimund. Il tedesco la conquista con un punteggio di 129.3, di sette decimi migliore rispetto a Daniel Tschofenig, con l’austriaco che salta due metri più lungo (124.5 contro 122.5), ma leggermente meno bene del suo avversario, che peraltro pesca meglio degli altri dalla combinazione di vento e atterraggio per vincere. Terzo, ed è un risultato magnifico per la sua carriera, il bulgaro Vladimir Zografski a 127.2.

Giù dal podio lo svizzero Gregor Deschwanden per mezzo punto, poi a 126 c’è il finlandese Antti Aalto. Sesto il giapponese Ryoyu Kobayashi a 124.8, ancora Austria in settima posizione con Maximilian Ortner a 120.3 (in pratica è il primo di quelli a maggior distanza), poi chiudono la top 10 il francese Valentin Foubert a 119, il finlandese Niko Kytosaho a 118.3 e il polacco Kamil Stoch a 118.2. Decisamente lontani gli italiani, che in condizioni normali non si sarebbero qualificati per la seconda serie. 37° a 98.5 Francesco Cecon, 40° a 96.6 Alex Insam e, infine, 57° a 70.6 Giovanni Bresadola.