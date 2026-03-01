Salto con gli sci: Domen Prevc sfonda il record del trampolino a Bad Mitterndorf e trionfa

Di fratello in fratello, da Peter a Domen, Prevc è sempre il nome chiave a Bad Mitterndorf. L’uno toglie il record del trampolino all’altro, ma quella che arriva è una vittoria di proporzioni straordinarie per il leader di Coppa del Mondo. Non solo la prima serie da 238 metri e 230.6 punti, ma anche e anzi soprattutto un capolavoro nella seconda, da 245.5 e 232.6 realizzati da stanga 21, cioè quattro sotto l’inizio di tale serie. In totale un 463.2 che, al netto di tutto, in terra austriaca certifica come ora Domen Prevc abbia ben tre primati di trampolini di volo.

Al secondo posto l’unico a reggere, per certa misura, è Stephan Embacher: per l’austriaco 438.4 costruito largamente con i 240.5 metri della prima seria. Lontani, anzi lontanissimi, tutti gli altri, a partire dal terzo, il norvegese Johann Andre Forfang, a 405. Merita comunque una menzione d’onore Tomofumi Naito: il giapponese s’inventa un secondo salto, da stanga 25, che arriva fino a 242.5 e tanto gli basta per sfiorare il podio con 404.7. Quinto il tedesco Andreas Wellinger a 394.1, con un solo decimo di punto di vantaggio sull’altro nipponico Naoki Nakamura.

Settima posizione per il francese Valentin Foubert, a 393.1, che diventa il terzo transalpino a raggiungere o superare la quota dei 230 metri, toccati in maniera esatta nell’ultima serie. Ancora Giappone in ottava posizione con Ryoyu Kobayashi a quota 392.8; completano la top ten il norvegese Marius Lindvik a 388.5 e il polacco Piotr Zyla a 384.2.

Per quanto riguarda il capitolo legato agli italiani, esce in qualificazione Alex Insam, 43° nella fattispecie con un salto da 188.5 metri e 147.6 punti. Molto sfortunato invece Giovanni Bresadola, primo degli esclusi dalla seconda serie con 163.2 punti a seguito di un salto da 200 metri: a dividerlo dalla seconda serie sono sette decimi.