Salto con gli sci: Domen Prevc rimonta e conquista il trampolino di volo di Bad Mitterndorf. Bresadola e Insam nei 30

Anche a Kulm, in Austria, il momento è quello di Domen Prevc. Tornato da Predazzo con un oro olimpico al collo, lo sloveno batte l’intera schiera degli austriaci sul trampolino di volo di Bad Mitterndorf-Kulm. Sarebbe stata una grande festa di casa senza il dominatore della stagione di Coppa del Mondo, che però deve inventarsi un grande 228.5 per battere tutti con il punteggio complessivo di 433.

Rimontato, dunque, Stephan Embacher, il primo degli austriaci, che era a 217.6 contro il 211.1 di Prevc avendo saltato 9.5 metri più in là nella prima serie. Sono quasi opposti, 9, quelli della seconda, ma il 221.9-214.3 per lo sloveno fa sì che Embacher debba accontentarsi della piazza d’onore a 431.9; completa il podio Jonas Schuster a 401.1, dunque a enorme distanza rispetto ai due legittimi dominatori di oggi. A chiudere la top 5 una spettacolare rimonta di Daniel Tschofenig, da 13° a 4° a quota 392.7 davanti a Maximilian Ortner (386.59).

Sesto il primo dei non austriaci extra-Prevc, vale a dire il tedesco Philipp Raimund, che s’infila a quota 384.8 davanti allo svizzero Gregor Deschwanden (382.2). Ottavo Ryoyu Kobayashi: per il Concorde giapponese, quarto dopo la prima serie, una discesa che lo lascia a 381.5; nono il tedesco Andreas Wellinger a quota 378.7 e decimo l’americano Kevin Bickner a 378.1.

In casa Italia sono in due a raggiungere la seconda serie: ce la fa Giovanni Bresadola, che chiude 21° a 358, e Alex Insam, che termina 29° a 334.8 in una specie di curioso scambio di prospettive. Questo perché, dopo la prima serie, era Insam a essere 22° e Bresadola 28°.