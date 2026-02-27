Salto con gli sci, Embacher primeggia in qualificazione a Bad Bitterndordf. Superano il taglio Insam e Bresadola

Dopo una pausa di quasi quattro settimane in occasione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, riparte questo weekend la Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci sul trampolino di volo di Bad Mitterndorf per la quindicesima tappa stagionale del circuito maggiore maschile. Quest’oggi è andata in scena la qualificazione per la prima delle due gare individuali previste nel fine settimana.

Il padrone di casa austriaco Stephan Embacher ha firmato il miglior punteggio assoluto della serie con 210.4 punti ed un salto di 219 metri, anche se la misura più competitiva è stata realizzata dal connazionale Maximilian Ortner (220.5 metri) che ha chiuso in quinta piazza. Seconda posizione ad un solo punto e mezza dalla vetta per il giapponese Naoki Nakamura, precedendo il pettorale giallo sloveno Domen Prevc e l’austriaco Daniel Tschofenig.

In un turno preliminare che ha visto un paio di defezioni (i giapponesi Tomofumi Naito e Ren Nikaido) e le squalifiche di alcuni possibili protagonisti tra cui lo sloveno Anze Lanisek, l’Italia può sorridere per l’accesso alla gara di domani da parte di Alex Insam e Giovanni Bresadola, che hanno centrato l’obiettivo odierno della top40 attestandosi rispettivamente in 21ma e 33ma piazza.